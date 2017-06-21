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Общество
21 июня 2017, 10:59
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В Якутии предложено учредить День гражданского активиста

20 июня в ходе выступления на открытии республиканского Гражданского форума-2017 Егор БОРИСОВ выступил с инициативой об установлении Дня гражданского активиста и заявил о подготовке проекта указа главы Якутии о дальнейшем развитии и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
По мнению Ил Дархана, указ прежде всего должен регулировать вопросы поддержки общественных организаций. Между тем, по уровню поддержки общественных инициатив Якутия занимает одно из ведущих мест не только в Дальневосточном федеральном округе, но и в целом по стране.
Егор Борисов отметил, что за последние годы в республике выстроена система поддержки некоммерческих организаций в виде предоставления субсидий, грантов, финансирования мероприятий с участием социально ориентированных НКО. Всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 3 млрд. рублей, при этом львиная доля этих средств выделена за последние два года, в 2015-2016 годах.
Глава подчеркнул, что влияние общественных организаций на все сферы жизни республики усиливается. Сегодня мнение общественности учитывается при принятии любых решений, касающихся развития республики.
Ил Дархан убеждён, что интенсивное развитие Якутии будет обеспечено только при условии встречного движения, постоянного сотрудничества и диалога между властью и обществом. В этой тема форума «От диалога – к сотрудничеству» звучала весьма актуально. «Только принцип встречного движения, принцип партнёрства служит залогом успешного развития», – заявил Борисов и предложил выявить лучшие практики такого сотрудничества во имя развития, тиражировать их и опираться на них в работе.
По оценке Егора Борисова, Якутия является субъектом Российской Федерации, в котором общество проявляет интерес, активно и открыто высказывает своё мнение по самым разным вопросам. В свою очередь, власть находит компромиссы и взаимодействует с обществом для решения насущных проблем. Глава напомнил об опыте проведения ежегодных отчётов перед населением Якутии, который был успешно представлен на заседании консультативной комиссии Государственного Совета РФ в Москве. Такой инструмент диалога используется с 1998 года, за эти годы удалось охватить отчётами практически все поселения Якутии.
Борисов также сделал акцент на том, что необходимо как можно активнее привлекать граждан к общественному контролю. «Наши общественники могут участвовать в вопросах контроля и управления», – выразил уверенность Борисов, упомянув об активной гражданской позиции общественности при реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья, а также в вопросах экологического контроля, сохранения территорий традиционного природопользования.
Рассуждая о преференциях для развития институтов гражданского общества, Егор Борисов поручил правительству республики продумать варианты предоставления налоговых льгот некоммерческим организациям, а также предоставления общественным структурам отдельных помещений в муниципальных образованиях, оказания им поддержки при оплате аренды и коммунальных услуг.
В выступлении была затронута тема предоставления социальных услуг некоммерческими организациям, обозначена задача по дальнейшему развитию территориального общественного самоуправления в республике. В частности, речь шла о необходимости правового регулирования специфической формы ТОС в Якутии – «түөлбэ» – чтобы они имели возможность на законных основаниях получать грантовую поддержку. «Это необходимо сделать, чтобы не подавить инициативы, которые появляются в сельской местности», – добавил Борисов.
Глава также анонсировал новый проект, в котором Республика Саха (Якутия) начала участвовать с этого года в экспериментальном режиме. Программа поддержки местных инициатив, реализуемая Минфином России при участии Всемирного банка, направлена на вовлечение населения в решение местных проблем. В государственном бюджете республики на 2017 год на эти цели предусмотрено 32 миллиона рублей. Определены пять пилотных муниципальных образований – Хангаласский, Верхневилюйский, Усть-Алданский, Чурапчинский улусы и ГО Жатай. Главным условием предоставления субсидий из бюджета республики на реализацию местных инициатив является вклад участников программы в его финансирование – со стороны местных бюджетов – не менее 5%, со стороны населения – не менее 3%. Из 78 поселений, которые находятся в 5 районах, участвовать в проекте согласились 66 поселений. Проведены собрания, отобраны 66 проектов для дальнейшего участия в конкурсе. Из них в конце концов будут определены 32 заявки.
Таким образом, эффективность каждого бюджетного рубля увеличивается втрое. Население готово вкладываться в проекты, которые оно отбирает самостоятельно. По словам Егора Афанасьевича, интерес к проекту большой. Поэтому со следующего года в него войдут все муниципальные образования республики, за исключением города Якутска, а из бюджета республики на эти цели будет выделено уже около 100 миллионов рублей. Наряду с общереспубликанским движением добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке» проект инициативного бюджетирования обещает стать привлекательным инструментом для реального участия общественных организаций, территориальных органов самоуправления в развитии своих районов и поселений.
Кроме того, в своем выступлении Егор Борисов призвал средства массовой информации к максимально полному информационному сопровождению примеров гражданской активности, благотворительности, добровольчества, деятельности социально ориентированных НКО. «СМИ должны сопровождать хорошие инициативы и проекты наших общественников. У нас нет единой площадки для обмена лучшими практиками. Необходимо открыть универсальный сайт, чтобы все общественники могли обмениваться там информацией, касающейся деятельности некоммерческих организаций», – поставил очередную задачу глава.
Между тем, выступивший на Гражданском форуме гость, президент Общенационального Союза некоммерческих организаций РФ Александр АЙГИСТОВ посчитал нужным отметить эффективную работу властей Якутии, лично главы Егора Борисова с гражданским обществом.
Прежде всего, он выделил положительный пример строительства Дома общественных организаций в Якутске. По его данным, в стране работают 145 тысяч социально ориентированных НКО, из них около 75 тысяч не имеют своего помещения для работы. Опыт Якутии, по мысли Айгистова, стал «первой ласточкой и колоссальным примером для других регионов». Агрегатором для развития общества Айгистов назвал решение главы региона о создании в Якутии единого министерства по развитию институтов гражданского общества. Уникальным инструментом, аналогов которому нет в стране, столичный гость назвал создание портала социальных услуг. «Якутия находится в авангарде развития гражданского общества. Мы приветствуем всё, что делается здесь, этот уникальный опыт, и вместе со всей страной будем учиться у республики», – признал Александр Айгистов.
В заключение Егор Борисов вручил государственные награды. За заслуги в развитие гражданского общества, вклад в социально-экономическое развитие республики Грамотой Главы Республики Саха (Якутия) награждён директор НКО «Чорон добра. Фонд помощи гражданам и сохранения окружающей среды», известный общественник Антон ВАСИЛЬЕВ.

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Источник: egorborisov.ru Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ, ЯСИА
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