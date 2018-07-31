В Якутии предлагают расширить календарь профилактических прививок

Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева предложила расширить региональный календарь профилактических прививок добавлением двух дополнительных вакцин: против пневмококковой инфекции и от гепатита «А», сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Кроме того, она отметила, что здравоохранение действительно сложно вывести на идеальный уровень.
«Наша территория особенная и некоторые нормы ресурсной обеспеченности в сфере здравоохранения для нас не подходят. В связи с этим, нам необходимо развивать свою модель организации медицинской помощи, в частности, малую санавиацию, телемедицину и мобильные специализированные бригады. В крупных промышленных городах необходимо открывать современные специализированные центры», — добавила Игнатьева.
30 июля в городской больнице №3 Якутска состоялось обсуждение дальнейших перспектив отрасли с участием врио главы, практикующих врачей, ученых, сотрудников медицинских учебных заведений.
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