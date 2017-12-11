В Якутии предлагают использовать американские самолеты Cessna для внутрирайонных перевозок

Ассоциация малой авиации Якутии предлагает внедрить в эксплуатацию американские самолеты Cessna для осуществления внутрирайонных перевозок в регионе. Это позволит снизить стоимость авиабилетов в два раза, сообщил ТАСС в понедельник сопредседатель ассоциации, депутат парламента Якутии Виктор Федоров.

«Ассоциация просит провести открытый конкурс для частных организаций на предоставление субсидии на приобретение трех американских самолетов Cessna, запустить их на внутрирайонные перевозки в пяти районах с низкой транспортной доступностью», — сказал собеседник агентства.

По словам Виктора Федорова, приобретение самолетов позволит снизить стоимость авиабилетов на внутриулусные перевозки в два раза, а при повышении спроса — увеличить частоту выполнения авиарейсов.

Внедрение американских самолетов Cessna, которые «идеально сочетают летные характеристики, размер салона и стоимость эксплуатации», позволит повысить регулярность полетов с дальнейшим переходом на полеты внутри районов по расписанию, отметил собеседник агентства.

«Российского аналога данному самолету по стоимости и летным характеристикам нет», — добавил Федоров, отметив, что соответствующие поправки (о закупке самолетов в лизинг) будут внесены на рассмотрение сессии парламента Якутии, которое намечено на 20 декабря.

Плюсы данного самолета в том, что он может использоваться для выполнения санитарных рейсов, а также повысить качество снабжения населения скоропортящимися продуктами и лекарствами, добавил Федоров.

Cessna — американский производитель самолётов — от малых двухместных до бизнес-джетов.

Самолеты компании сертифицированы в России.