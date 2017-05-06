В Якутии пожарные спасли дом, магазин и гараж

5 мая 2017 года в 02.24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Озерная в п.Арылах Мирнинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения через 5 минут после поступления вызова, частный дом с пристроем-сараем горели по всей площади. В результате пожара дом и сарай были повреждены огнем по всей площади. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. Для тушения пожара привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

5 мая 2017 года в 15.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном магазине на ул.Можайского в г.Якутск. Прибывшие пожарные не допустили распространения пламени и спасли здание магазина с пристроем-гаражом. В результате пожара огнем на площади 40 кв.м. были повреждены стена и утеплитель на кровле гаража. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки в гараже. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

5 мая 2017 года в 16.34 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Комсомольская в с.Арылах Чурапчинского района. Прибывшие добровольные пожарные села Кытанах и огнеборцы малочисленной пожарной части не допустили распространения пламени и спасли частный дом. В результате пожара огнем на площади 16 кв.м. были повреждены потолок и стены внутри дома. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. Для тушения пожара привлекались 22 человека личного состава малочисленной пожарной части и добровольной пожарной команды, а также 2 единицы техники.

5 мая 2017 года в 18.54 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул.Комсомольская в п.Джебарики-Хая Томпонского района. В результате пожара огнем на площади 30 кв.м. были повреждены гараж, мотоцикл и снегоход, пожарным удалось спасти лодочный мотор. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 1 единица техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».