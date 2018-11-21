В Якутии пожар унес жизнь мужчины

При пожаре в селе Мындаба Усть-Алданского улуса погиб один человек — тело мужчины обнаружили после тушения огня. Четырехквартирный дом на улице Ленина загорелся 20 ноября около восьми часов вечера. К прибытию спасателей — через четыре минуты после вызова — огонь охватил кровлю.

«В результате пожара дом площадью 120 квадратных метров уничтожен полностью. На месте пожара обнаружен труп мужчины. Выясняется предположительная причина возгорания», — говорится в сообщении государственной противопожарной службы Якутии.

На ликвидацию пожара привлекались 19 человек личного состава и три единицы техники.