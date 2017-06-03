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В Якутии поймано 129 нарушителей пожарной безопасности в лесах

Cотрудники МЧС и представители взаимодействующих структур ежедневно осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения природных пожаров и пожаров в жилом секторе на территории Республики Саха (Якутия). К этой работе активно привлекаются специалисты Департамента по лесным отношениям республики, старосты, патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах.

Сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) с начала пожароопасного периода рассмотрено 129 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» назначено 129 административных наказаний, из них: 66 предупреждений, 63 административных штрафа на общую сумму 331 500 рублей.

Дознавателями надзорной деятельности федеральной противопожарной службы организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров. Так, в ходе предварительных проверок и розыскных мероприятий установлены 6 лиц, причастных к возникновению природных пожаров, из которых 2 гражданина привлечены к административной ответственности по п. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека» на общую сумму 10000 руб.

Дознавателями органов Государственного пожарного надзора также организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров, по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

За сутки в республике проведено 22 рейда по пресечению нарушений требований пожарной безопасности на территории населённых пунктов и дачных некоммерческих объединений граждан, прилегающих к лесничествам.

Всего в республике функционируют 108 постов, ограничивающих допуск населения в леса, с начала пожароопасного периода пресечено и отказано в доступе в лесные массивы 349 гражданам. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах и за сжигание сухой травянистой растительности и мусора составлены 138 протоколов об административном правонарушении по ст. 8.32 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Особое внимание уделяется местам массового отдыха (пикников) населения на лесных участках и прилегающих территориях, расположенным вне мест для массового отдыха граждан на природе (пикников), организованных и утвержденных органами местного самоуправления.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!                       

В связи с началом пожароопасного периода и введением особого противопожарного режима на территории г.Якутска, распоряжением Окружной администрации Якутска определены места массового отдыха на территории города. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует жителям и гостям столицы Якутии проводить отдых в данных местах в целях предотвращения лесных пожаров:

— Микрорайон Кангалассы — место за причалом погрузки угля (р. Лена). Беседка мыса Кангаласский;

— с. Табага – Покровский тракт, 25 км., возле с. Табага, левый берег озера «Синньигэс»;

— Тулагино-Кильдямский наслег – Намский тракт, 22 км. (левая сторона Якутск – Намцы);

— с. Хатассы – Покровский тракт, 20 км. (правая сторона Якутск – Покровск).

Также особый противопожарный режим действует на территории Усть-Алданского района.

Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует населению республики в целях предотвращения лесных пожаров проводить отдых в местах, организованных и утвержденных органами местного самоуправления.

Напоминаем, если на территории вашего муниципального образования действует особый противопожарный режим, то посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено. 

 Со 2 мая на территории Якутии установлен пожароопасный период, в этот период в лесу категорически запрещается:

  • проводить выжигание сухой травы и камыша;
  • разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
  • курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
  • стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
  • оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
  • заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
  • оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Необходимо отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015г. №1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

Если на момент совершения указанного правонарушения на территории, где оно совершено, не действовал особый противопожарный режим, то ответственность за него предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц — от 6000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

Если же в момент совершения данного правонарушения на территории, где оно совершено, действовал особый противопожарный режим, то ответственность за него предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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