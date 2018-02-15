В Якутии поймана подозреваемая в совершении серии мошенничеств

В МУ МВД России «Якутское» поступили восемь заявлений от лиц, пострадавших в результате мошеннических действий неизвестной. Материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 550 000 рублей.

В одном из эпизодов злоумышленница незаконно оформила кредит на сумму около 200 000 рублей в одной из кредитных организаций на паспорт своего родственника, который не знал о производимых манипуляциях.

В семи других злоумышленница, представляясь владельцем банкетного зала, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, заключала с потерпевшими договора об оказании услуг по организации банкетов и аренды помещения для их проведения. Потерпевшим – частным лицам и представителям организаций, которых ввели в заблуждение, был нанесен материальный ущерб в размере около 350 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления полиции г. Якутска личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 38-летняя уроженка Хангаласского района республики.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».