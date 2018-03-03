В Якутии пойман подозреваемый в угоне

2 марта около 6 часов утра дежурным нарядом Госавтоинспекции Горного района на 184-м километре ФАД «Вилюй» было обнаружено место дорожно-транспортного происшествия: водитель неизвестной автомашины совершил наезд на пешеходное ограждение и, оставив на месте аварии колесо от легковой автомашины, скрылся. По следам утечки автомасла сотрудниками полиции возле шиномонтажа с. Бердигестях была обнаружена автомашина «Тойота Ланд Крузер Прадо» с характерными повреждениями.

С водительского места к сотрудникам полиции вышел 30-летний мужчина, который по всем признакам был «подшофе». От прохождения законного требования о прохождении медицинского освидетельствования водитель отказался. В отношении него был составлен административный материал по ст.12.26ч.1 КоАП РФ – за отказ от прохождения освидетельствования.

Но на этом история данного происшествия не закончилась. В ходе проверки было установлено, что автомашина отнюдь не самому нарушителю, а жительнице с.Бердигестях, которая арендовала гараж у задержанного мужчины. Позже, узнав об инциденте, собственница транспортного средства написала заявление об угоне.

В своем объяснении угонщик написал. Что взял машину, чтобы ранним утром довезти до дома своего друга.

В действиях мужчины усматривается состав преступления, предусмотренного по ст.166ч.1 УК РФ, возбуждено уголовное дело.