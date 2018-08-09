В Якутии появится концертно-акустический зал?

По мнению Павла Васьковского, дирижера ГУ РС(Я) «Государственная филармония РС(Я) им. Г.Кривошапко», слушателям Якутии необходим концертно-акустический зал.

— Мы играем в лучших концертных залах России. Нам оказана честь ежегодно выступать в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, представлять нашу республику, якутских композиторов, доказывая, что Якутии есть что показать на самом серьезном уровне и тем самым благотворно влиять на ее имидж. Уверен, если в Якутске будет построен концертно-акустический зал, то мы выйдем на совсем другой уровень, — считает он.