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Республика
20 июля 2018, 0:41
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В Якутии появится береговой учебный тренажер

На выездном совещании по объектам инфраструктуры ОАО «ЛОРП» озвучена информация о ходе работ и планах на предстоящий период.

На объекте грузовой терминал «Даркылаах» начальник управления капитального строительства Андрей Храмушин проинформировал руководство ЛОРПа о проделанной работе. Так, в кратчайшие сроки  подготовлена бетонная площадка размером 10 тысяч квадратных метров, предстоит укрепить береговую полосу, оградить территорию. Напомним, в сентябре прошлого года было принято решение о строительстве причала на Даркылахе для связки правого берега реки Лена с левым. На этом объекте уже началась переработка груза.

На Жатайской базе технической эксплуатации флота полным ходом идет строительство берегового учебного тренажера. По информации директора АНО ДПО «Учебный центр водного транспорта» Константина Макаренко,  80% уже построено. Это тренажер строится для повышения квалификации флотских специалистов и соответствует требованиям морской международной организации.

Здесь будут проходить учения по борьбе с пожарами на судах: установлен дымовой лабиринт, предусмотрен отсек по прохождению глубокой пены. Кроме того, экипажи будут тренировать навыки по прыжкам с вышки в бассейн в специальных гидрокостюмах.  На этом же тренажере предусмотрены обучающие курсы по спасению людей: гравитационная шлюпбалка для отработки навыков по спуску и подъему спасательной шлюпки закрытого типа. К слову, подобного рода  тренажеров в северо-восточном регионе не существует. Сдать в эксплуатацию планируется к приезду Морского регистра, который проведет плановую проверку.

Делегация также ознакомилась с ходом строительства и модернизации судов. На теплоходе «Евгений Чистяков», завершение которого запланировано в след году, ведется формирование носовой надстройки, два яруса смонтировано, предстоит смонтировать третий и рулевую рубку.

По итогам выездного совещания руководством ОАО «ЛОРП» поставлена задача по выполнению работ в установленные сроки.

Источник: Пресс-служба ОАО «ЛОРП».
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