В Якутии появилась своя «Эйфелева башня»

В центре села Мегино-Алдан Томпонского района установили 16-метровую копию Эйфелевой башни по проекту учителя музыкальной школы Романа Ефимова. Сам он скончался после продолжительной болезни, сообщили в соцсетях местные жители.

Село Мегино-Алдан расположено на левом берегу реки Алдан, в 65-ти километрах к западу от райцентра Томпонского района поселка Хандыга.