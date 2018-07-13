В Якутии появилась своя «Эйфелева башня»

В центре села Мегино-Алдан Томпонского района установили 16-метровую копию Эйфелевой башни по проекту учителя музыкальной школы Романа Ефимова. Сам он скончался после продолжительной болезни, сообщили в соцсетях местные жители.
Село Мегино-Алдан расположено на левом берегу реки Алдан, в 65-ти километрах к западу от райцентра Томпонского района поселка Хандыга.
Источник: http://news.ykt.ru/article/74874
Молодец! Красота! Вот пропадают такие таланты! Память такой оставил. Берегите и храните эту красату! Поддерживайте, ремонтируйте. Подсветку сделайте, как в Париже и будет во!!! 👍🏻 Светлая память ему 🙏🏻
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