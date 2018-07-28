В Якутии потерялся в лесу дедушка

Ближе к вечеру на пульт дежурного ГКУ «Службы спасения РС(Я)» поступил вызов о том что на Намском тракте вблизи г. Якутска потерялся 63 летний грибник. К месту происшествия выехала оперативная группа спасателей.

«Места знакомые, нехороший рельеф местности, вроде рядом трасса, а блуждают там постоянно «какой то бермудский треугольник», но в многочисленных поисках уже изучили район, так же и в этом случае. Сначала нашли Ниву на которой приехал потерявшийся, от нее и построили предполагаемые маршруты поисков, учитывая рельеф и физические данные мужчины. Сотовая связь здесь берет очень плохо, но он дозвонился, по телефону расспросили о местности где он находится, приметы ориентиры. С помощью СГУ (сигнально говорящее устройство) и пеших поисков обнаружили уставшего и промокшего грибника»- рассказал старший поисковой группы Валерий Андросов.

Грибник оказался веселым и позитивным мужчиной, рассказал,- когда понял что потерялся, сначала была паника, потом успокоился начал вспоминать ориентиры, как назло небо затянуто тучами еще и проливной дождь очень некомфортно стало тогда и решил обратится к спасателям за помощью. Ну а дальше счастливый конец, меня довезли до машины, пожал руки спасителям, а грибы хоть и мало я не бросил, дома приготовим с картошечкой.

Спасатели рекомендуют.

Если вы заблудились, не паникуйте. Успокойтесь, соберитесь с мыслями, постарайтесь воссоздать свой маршрут. Если не получится определить направление, попробуйте отыскать реку или ручей и старайтесь держаться их — это хорошие ориентиры. Если вам удалось выйти на любую проезжую дорогу или линию электропередач, не покидайте их.

Не надо сокращать путь. Не волнуйтесь, если поймете, что начнете кружить. Это называется «фокусом правой ноги». Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы не старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче, на равнине — длиннее. Поэтому не стоит, сделав один круг, делать второй и третий. Лучше остановиться, зажечь дымный костер и ждать помощи.

Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, в каком направлении вы идете, и старайтесь не менять намеченного маршрута. Вблизи населенных пунктов есть сотовая связь не забывайте об этом.

Надевайте одежду поярче и выбирайте тару для лесных даров заметных расцветок — так вы будете выделяться на фоне зелени. А также постарайтесь, чтоб у вас всегда с собой были: вода, спички, соль, перочинный ножик и часы — они вам пригодятся.

Если же у вас нет ни спичек, ни компаса, ни элементарных знаний по определению направления, то не плутайте — вы лишь впустую потратите драгоценную энергию, а оставайтесь на одном месте — вас так скорее отыщут.

тел. оперативного дежурного Службы спасения Якутии (4112) 45-90-19 , 40-56-22