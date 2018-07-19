В Якутии посреди лета наступила зима

Погода в Якутии, мягко говоря, не балует жителей республики. Зимой здесь — минус 50, летом – плюс 40, а после изнуряющей жары – снег и холод посреди июля.
Информация о том, что вчера в Горном улусе температура воздуха опустилась до минус 3 градусов, а в Момском районе выпал снег – заполонила якутский ватсап.
Очевидцы пишут, что в Горном из-за холода замерзла картошка.
По прогнозу Якутского Гидрометцентра, температура воздуха на территории республики опускается ночью до +8+13°, на западе +13+18°, на севере, северо-востоке местами +1+6°, днем +23+28°, в Колымо-Индигирских районах +18+23. Днем +23,+25.
Источник: http://sakhapress.ru/archives/237832
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