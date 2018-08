В Якутии поспели лесные ягоды

Отборная ягода!😊 . Фото @aaa2005_ Выходной прошёл не зря, ловим последние тёплые денёчки лета. Запасы воспоминаний и даров природы на нашу долгую, холодную зиму…👍👍👍 . #sakhalife #природаякутии #отонпати #отон #красотаякутии #ягодыякутии #брусника

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Aug 21, 2018 at 7:54pm PDT