В Якутии поспели лесные ягоды

Фото @aaa2005_ Выходной прошёл не зря, ловим последние тёплые денёчки лета. Запасы воспоминаний и даров природы на нашу долгую, холодную зиму…👍👍👍
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