В Якутии после урагана восстанавливают электричество

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в круглосуточном режиме продолжает работы по устранению технологических нарушений и их последствий, возникших в результате порывов ураганного ветра.

Порывы шквалистого ветра стали причиной отключений в электрических сетях классом напряжения 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ, под ограничение электроснабжения попала часть потребителей города Якутска и центральных улусов республики: в 18:30 было отключено 16 ЛЭП классом напряжения 35 кВ, 189 ЛЭП 6-10 кВ. По состоянию на 12:00 29 мая без напряжения находится 7 ЛЭП 35 кВ, 40 6-10 кВ.

Энергетики за ночь восстановили электроснабжение части потребителей Амгинского и Хангаласского улусов. Под ограничением продолжает оставаться часть потребителей города Якутска, поселка Кангалассы, а также Мегино-Кангаласского, Таттинского, Чурапчинского, Амгинского, Хангаласскогои Усть-Майского улусов.Точное количество потребителей, находящихся под ограничением электроснабжения, устанавливается. Данные меняются с вводом в работу каждой линии.

В ближайшее время, после устранения технологических нарушений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. На это брошены все силы сетевого предприятия, на местах в круглосуточном режиме работает 64 бригады энергетиков, привлечено 74 единицы специализированной техники.