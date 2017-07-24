В Якутии после укусов клещей за медицинской помощью обратились 38 человек

За прошедшую неделю в Республике Саха (Якутия) за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 38 человек, в том числе семь детей, сообщает управление Роспотребнадзора по Якутии.

Всего сначала сезона клещевой активности на территории республики зарегистрировано 264 обращения по поводу присасывания клещей (за аналогичный период 2016 года произошло 255 случаев).

С начала эпидсезона случаев заболевания инфекциями, передающимися с укусами клещей, среди населения республики не зарегистрировано.

Лабораторией особо-опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» проводится исследование клещей на предмет их зараженности клещевыми инфекциями. Среди исследованных клещей – 2,5% заражены вирусом клещевого энцефалита. Всего за сезон исследовано 160 клещей, снятых с пострадавших и животных.