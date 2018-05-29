В Якутии после паводка приступили ко второму этапу восстановления автодорог в районах

Со спадом воды в пострадавших районах завершен первый этап дорожных работ по восстановлению проезда. Идут работы по доведению автодорог до нормативного состояния.

В настоящее время начата организационная работа по второму этапу – доведению автомобильных дорог до нормативного состояния с восстановлением искусственных сооружений. Данная информация прозвучала на совещании при первом вице-премьере республики Алексее Колодезникове.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Семен Винокуров доложил, что с окончательным спадом воды и учетом переувлажненности грунтов насыпи автомобильных дорог предварительная дата завершения аварийно-восстановительных работ линейных объектов по II этапу — 28 июля, а искусственных сооружений на них (мостов и труб) с учетом закупки и доставки до мест назначения – 28 августа.

Планируется строительство четырех мостовых переходов в Амгинском и Чурапчинском районах, а также монтаж разборных мостов на трех участках региональной автомобильной дороги «Бетюн».

Глава ведомства добавил, что аварийно-восстановительные работы по обеспечению проезда завершены по всем направлениям, за исключением северных и акртических районов, где в настоящее время проходит активная фаза ледохода. Аварийно-восстановительные работы начнутся незамедлительно после спада уровня воды.

В период весеннего паводка на территории Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Усть-Алданского, Кобяйского, Среднеколымского, Верхнеколымского и Верхоянского районов повреждены 65 участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения протяженностью 27 км.

По предварительной оценке Минтранса, сумма ущерба по региональным и муниципальным дорогам составила 350 млн рублей.