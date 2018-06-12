В Якутии полыхают 21 лесной пожар

В Якутии зарегистрирован 21 лесной пожар, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС России по Якутии. «По данным на утро 12 июня, в республике зарегистрирован 21 лесной пожар на территории Нюрбинского, Усть-Майского, Ленского, Сунтарского, Нерюнгринского, Таттинского, Мирнинского, Верхоянского, Олекминского районов (улусов)», — говорится в сообщении. Согласно представленным данным ведомства, самый высокий класс пожароопасности лесов — пятый — установлен в Нюрбинском районе. Источник: http://news.ykt.ru/article/73559

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