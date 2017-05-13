В Якутии полицейский вынес ребенка-инвалида из горящей квартиры

Старший лейтенант полиции Иван Бурнашев, командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское», оказавшись на месте пожара, закрыл своим телом ребёнка-инвалида, который находился в бессознательном состоянии. Офицер полиции оказал ему первую помощь до приезда бригады медиков. Благодаря грамотным действиям полицейского 12-летний ребёнок остался жив.

4 мая в 7:40 утра в Якутске в одном из домов, началось возгорание в одной из квартир жилого дома. Живущий по соседству старший лейтенант полиции Иван Бурнашев, зная о том, что в квартире находится мальчик – инвалид I группы, который не может самостоятельно передвигаться, бросился на помощь. Помещение, в которое ему удалось ворваться, было сильно задымлено и охвачено открытым огнем.

Офицер полиции, поняв, что счет идет на секунды, накрыл себя намоченной тканью и прополз в отдаленную комнату, в которой находился мальчик. Обнаружив ребенка, который уже к этому времени потерял сознание, он сумел его вынести из огня, прикрывая своим телом от обломков горящей мебели.

Выбравшись с ребенком на лестничную клетку, сотрудник полиции оказал ему необходимую первую помощь. Пострадавший мальчик госпитализирован. На данный момент состояние здоровья 12-летнего спасенного ребёнка расценивается как стабильно тяжелое.

На данный момент решается вопрос о поощрении старшего лейтенанта полиции Ивана Бурнашева.

Справка

Старший лейтенант Иван Васильевич Бурнашев служит в органах внутренних дел 10 лет, на данный момент является командиром взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское».