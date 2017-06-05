В Якутии полицейский спас из горящего дома многодетную семью

Сотрудник полиции в селе Сунтар спас троих детей из горящей квартиры, а потом помог выбраться их родителям, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Ночью в дежурную часть ОМВД России по Сунтарскому району Якутии поступило сообщение о возгорании в многоквартирном деревянном доме в селе Сунтар. На пожар незамедлительно были направлены помощник оперативного дежурного Афанасий Кутанов и наряд вневедомственной охраны», — отметила Ирина Волк.

Прибывшие на место полицейские установили, что пожар произошел в незаселенной квартире, при этом в соседнем жилище, куда мог вскоре перекинуться огонь, проживает многодетная семья. Стражи порядка, выбив дверь, вбежали в задымленное помещение. Жильцы квартиры, среди которых были 10-летние двойняшки Эрхан и Дархан и их 7-летняя сестра Ангелина, находились в состоянии отравления угарным газом, передает РИА Новости. Уточняется, что когда начался пожар, семья спала.

Афанасий Кутанов вынес детей на руках, а потом помог их родителям. Затем он вместе с сотрудниками вневедомственной охраны начал тушить огонь подручными средствами, чтобы до приезда пожарной службы избежать распространения огня.