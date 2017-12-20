В Якутии подвели итоги конкурса «Юный сельский труженик — 2017»

Около тридцати проектов поступило в оргкомитет конкурса «Юный сельский труженик — 2017», посвященный Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в России. Накануне были озвучены имена победителей в каждой из семи номинаций интеллектуального состязания.

Как отметили организаторы, которыми выступили министерство образования и науки Якутии, Республиканский центр экологии, туризма и агротехнологического образования, некоммерческая организация «Экологический фонд РС (Я)», конкурс «Юный сельский труженик» проводится в целях популяризации общественной значимости детского труда в сельской местности, а также для выявления и поддержки лучших методов и практик производственной занятости подрастающего поколения.

На конкурс поступило 28 проектов из 12 районов республики: Амгинского, Нюрбинского, Горного, Чурапчинского, Эвено-Бытантайского, Булунского, Томпонского, Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Таттинского и Хангаласского.

Конкурс проводился по следующим номинациям:

— «Лучший юный овощевод»;

— «Лучший юный сенокосец»;

— «Лучший юный животновод»;

— «Лучший юный механизатор»;

— «Лучший юный оленевод»;

— «Лучший юный рыболов»;

— «Лучший юный эколог».

Жюри, в состав которого вошли специалисты из РЦЭТАО, Экологического фонда РС (Я), СХТ, ЯГСХА, СВФУ, ИРОиПК, подвело следующие итоги:

«Лучший юный овощевод»

1 место — Васильев Леонид Александрович (МБУДО «Амгинская станция юных натуралистов», 9класс);

2 место — Третьякова Юлия Захаровна (МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева» Нюрбинского района, 9 класс);

3 место — Васильева Сааскылаана Петровна (МБОУ «Кептинская СОШ» МР «Горный улус», 8 класс).

«Лучший юный сенокосец»

1 место – Гермогенов Петр Петрович (МБОУ Амгинская СОШ им. Р.И. Константинова

Чурапчинский улус, 10 класс);

2 место — Алексеева Капитолина Константиновна (МБОУ «Кептинская СОШ» МР «Горный улус», 8 класс).

«Лучший юный оленевод»

1 место — Слепцова Айаана Владимировна (МБОУ Кустурская СОШ им.И.Н.Слепцова, 11 класс).

«Лучший юный рыболов»

1 место — Попов Валерий Николаевич (МБОУ «Быковская СОШ» МО «Булунский улус», 9 класс).

«Лучший юный эколог»

1 место — Варламов Андрей Прокопьевич (МБОУ «Кептинская СОШ», МР «Горный улус», 10 класс).

«Лучший юный животновод»

1 место – Никифоров Николай Семенович (МБОУ «Мегино-Алданская СОШ им. Е.П. Неймохова», Томпонского района, 10 класс);

2 место – Охлопков Айыллаан Петрович (МБОУ «Модутская СОШ» МО «Намский улус», 9 класс);

3 место – Кириллова Мария Кузьминична (МБОУ «Тулунинская СОШ им. П.В. Аммосова», 11 класс);

«Лучший юный труженик села – 2017»

Гермогенов Петр Петрович (МБОУ Амгинская СОШ им. Р.И. Константинова Чурапчинский улус, 10 класс).

Республиканский центр экологии, туризма и агротехнологического образования благодарит Экологический фонд Республики Саха (Якутия) за финансовую поддержку конкурса и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество, а также поздравляет победителей и призеров.