В Якутии подтоплено пять населенных пункта

Наблюдается понижение уровней воды в г. Среднеколымск остаются подтопленными 26 дворовых территорий, в которых проживает 82 человека, в том числе 17 детей. Заблаговременно отселено 47 человек, в том числе 15 детей. Все жильцы размещены по родственникам и знакомым, том числе в ПВР разместились 14 человек, в том числе 4 ребенка.

В связи с повышением температуры наружного воздуха и обильным снеготаянием наблюдается повышение уровня воды на озере у с. Налимск., в результате чего произошло подтопление 21 дворовой территории, с населением 73 человек, в том числе 23 ребенка, из них 3 жилых дома, с населением 10 человек, в том числе 3 ребенка. Все люди расселены по родственникам и знакомым. Подготовлен один ПВР вместимостью на 75 человек.

В ближайшие сутки сформировался максимум весеннего половодья рост уровней воды у н.п. Березовка, продолжится с выходом воды на пойму.

В с. Березовка Среднеколымского района подтоплено 34 дворовые территории, в которых проживает 185 человек, в том числе 83 ребенка. Заблаговременно отселено 106 человек, в том числе 45 детей. Все жильцы размещены по родственникам и знакомым.

В н.п. Зырянка, Верхнеколымского района, подтоплено 98 дворовых территорий, в которых проживает 1618 человек, из них 382 ребенка, в том числе 17 жилых домов, в которых проживает 104 человек, из них 31 ребенок. Заблаговременно отселено 104 человек, в том числе 31 ребенок. Все жильцы размещены по родственникам и знакомым, от размещения в ПВР отказались.

В н.п. Верхнеколымск, Верхнеколымского района, подтоплено 38 дворовых территорий, в которых проживает 327 человек, из них 81 ребенок, в том числе 11 жилых домов, в которых проживает 63 человек, из них 10 детей. Заблаговременно отселено 63 чел, в том числе 10 детей. Все жильцы размещены по родственникам и знакомым, в том числе в ПВР разместились 7 человек, детей нет.

В подтопленных населенных пунктах организована работа шести ПВР (1 ПВР на 100 человек в н.п. Верхнеколымск; 2 ПВР на 400 человек в н.п. Зырянка; 2 ПВР на 140 человек в г. Среднеколымск; 1 ПВР на 75 человек с. Налимск) общей вместимостью более 715 человек, которые обеспечены продуктами питания, медикаментами и средствами первой необходимости в полном объеме. Населению оказывается вся необходимая адресная помощь. На период работы ПВР будет обеспечен охрана общественного порядка, дежурство медицинских работников и психологов. Мероприятия превентивного характера выполнены в полном объеме. Организована работа спасателей.

Так же остаются подтопленными две Взлетно-посадочные полосы в г. Среднеколымск и н.п. Зырянка. Данное явление происходит ежегодно, так как взлетная полоса располагается ниже пойменной части р. Колыма. В превентивных целях дирекцией ФКП «Аэропорты Севера» для недопущения возникновения аварийных ситуаций принято решение по ограничению работы аэропортов по приему и отправке воздушного судна типа Ан-24 и Ан-26. Оба Аэропорта открыты для приема вертолетной техники. Произведен демонтаж светосигнальных устройств и технического оборудования со взлетной полосы аэропорта Зырянка. Организованы стыковочные рейсы вертолетной техникой.

В Колымской группе районов сформирована группировка сил от ЯТП РСЧС в составе 245 человек, 10 плавсредств, 9 единиц техники, в том числе 3 воздушных судна, в том числе от МЧС России продолжают работу шесть групп федеральных и региональных спасателей в количестве 41 человек личного состава, 6 плавсредств и 1 воздушное судно.

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают оперативные группы Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского и Среднеколымского, Нижнеколымского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.