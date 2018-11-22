В Якутии подсчитали белых медведей

Госинспекторы охраны природы Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии РС(Я) Руслан и Вячеслав Слепцовы в рамках выполнения ГЦП «Охрана окружающей среды РС(Я)» и проекта WWF России «Медвежий патруль» провели мониторинг белого медведя на побережье Восточно-Сибирского моря в районе мыса Крестовый в ресурсном резервате «Курдигино-Крестовая» Нижнеколымского района. В течение сентября-ноября велось слежение за осенним перемещением вида.

За период наблюдений всего визуально отмечены 25 белых медведей, в том числе, 5 медведиц с потомством – 6 медвежат первого года рождения и 2 на втором году. За исключением одного очень худого большого медведя, все звери были нормальной упитанности.

Медведи стали появляться с 18 сентября. В текущем году температура воздуха с началом заморозков стабильно понижалась. Ледостав на море стал образовываться с 20 октября и ко 2 ноября медведи смогли покинуть материк. Характерной особенностью этого сезона являлось проникновение отдельных особей белых медведей вглубь тундры, следы разновозрастных зверей встречались на удалении от берега моря до 5-25 км. На участке от мыса Крестовый до р. Гальгаваам отмечены следы пребывания четырех одиночных медведей на удалении 5-13 км от моря. По р. Чукочьей отмечены следы медведицы с одним медвежонком первого года рождения и одиночного большого медведя в 25 км от берега моря.

Большинство проходящих зверей не создавали особых проблем людям, но несколько раз приходилось применять отпугивающие средства – ракеты.

При ведении мониторинга применен квадрокоптер, приобретенный WWF России для улучшения технических возможностей госинспекторов ДБРиООПТ по Нижнеколымскому району, ведущих наблюдения за белым медведем.