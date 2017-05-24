В Якутии подростки нюхали бензин и устроили взрыв?

Во время взрыва и последовавшего после него пожара пострадали три девочки и мальчик.

В социальных сетях сообщается о происшествии, которое произошло в селе Амге. Говорится, что в районном центре в гараже подростки нюхали бензин. В результате неосторожных действий произошёл взрыв, переросший в пожар. В результате пострадали три девочки и мальчик. Они получили ожоги лица и кистей рук 1-2 степени.

Пока в компетентных органах отказываются комментировать данную информацию.