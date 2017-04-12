В Якутии поднимается «Брекзит-волна»?

Митинг 9 апреля 2017 года, заявленный организаторами как «экологический», но который стараниями ряда политиков и общественных лидеров превратился в «антиборисовский», показывает, что в Якутии нарастает волна «Брекзит-эффекта».

Что такое «Брекзит-эффект»?

В современной политологии термин «Брекзит-эффект» означает рост антиэлитных умонастроений.

Наиболее яркие проявления:

— Выход Великобритании из Европейского союза (Britain – Британия и Exit – выход, Brexit) в результате референдума 23 июня 2016 года;

— избрание Дональда ТРАМПА президентом США на выборах 8 ноября 2016 года.

Причины «Брекзит-эффектов»

В январе 2017 года вышел доклад Национального Совета по разведке США «Глобальные тренды. Парадокс развития» (Global trends. Paradox of progress).

В докладе подчеркивается, что мировой технологический, информационный и социальный прогресс создал такие потрясения, как «арабская весна», глобальный финансовый кризис 2008 года и всемирный рост популистской политики, направленной против истеблишмента. И предрекают «мрачное и трудное ближайшее будущее», особенно из-за роста антиэлитных настроений.

Три самые главные причины:

1. Глобализация, в особенности перенос промышленного производства в другие страны (Китай, Мексика, Вьетнам, Малайзия, Индонезия и др.), обернулась для части населения стран Запада потерей перспектив личного развития: в частном бизнесе могут преуспеть не все (по данным Dun & Bradstreet, в США ежемесячно разоряется 25 – 35 тысяч компаний), а рост занятости в сфере сервиса замедлился.

Большая часть доходов от глобализации экономики сосредоточилась у очень узкой прослойки и у обслуживающих ее интересы и потребности представителей креативных профессий.

США по уровню социального неравенства – разрыву между богатыми и бедными – в 2016 году даже обогнала Россию: в США разрыв в доходах между 10% наиболее богатых и 10% наиболее бедных граждан вырос до 18,8. Впереди США только Чили, Мексика и Турция.

Сходное положение и в Великобритании.

Как пишет «Expert Online» (11 апреля 2017 года), «неравенство имеет тенденцию к нарастанию. Богатая прослойка населения забирает все преимущества экономического роста. За последние два десятилетия 40% жителей членов Организации экономического сотрудничества и развития (развитых стран) почти ничего не заработали на экономическом буме».

И эти 40% стали в Великобритании и в США стали той самой силой, которая проголосовала за «Брекзит» и за Дональда Трампа.



2. Другой фактор глобализации – рост международной миграции и сопутствующее распространение терроризма – также стал причиной антиэлитных настроений, поскольку либерализм, политкорректность и прочие аналогичные ценности генерируются преимущественно элитой.3. Пропал эффект мобилизации наций, когда внешняя угроза в лице «Империи зла» – Советского Союза – исчезла. Попытки западного истеблишмента найти другие мобилизующие факторы (например, исламский терроризм, а также придуманная угроза «глобального потепления») оказались неэффективными.

Японский «Брекзит-эффект»

Японская экономика, динамично развивавшаяся в течение десятилетий, после «Плаза-соглашения» (Plaza Hotel Accord), «Договора Бейкера-Миядзавы» (Baker-Miyazawa Agreement) и «Луврского соглашения» (Louvre Accord) сменила курс с индустриального роста на преимущественно фондовое и финансовое развитие, когда был раздут гигантский биржевой пузырь. И после краха 1990 года, когда японцы потеряли 5 триллионов долларов, страна погрузилась в рецессию, из которой до сих пор фактически не вышла.

И именно в Японии, по моему мнению, впервые стал наблюдаться рост антиэлитных настроений. И только реформы неординарного Дзюнъитиро КОИДЗУМИ 2001-2006 годов не довели японское общество до раскола.



Да и менталитет японского общества до сих пор остается прежним. Если многотысячелетняя история Китая – сотни крупных и тысячи мелких народных восстаний, то в истории Японии массовых народных восстаний не было, кроме отдельных инцидентов и бунтов. Легендарные японские мятежи – преимущественно выступления аристократии.Поэтому в Японии рост антиэлитных настроений оказался размытым.Тем не менее, прежнее тотальное доминирование Либерально-демократической партии Японии было поколеблено, в 2009 году к власти пришла Демократическая партия Японии, которая вскоре из-за цепочки политических просчетов отступила.

Латиноамериканские антиэлитные лидеры

В Латинской Америке четко проявились антиэлитные выступления, на волне которых в 2000-е годы к власти пришли Уго ЧАВЕС (Венесуэла), Эво МОРАЛЕС (Боливия), Даниэль ОРТЕГА (возвращение к власти в Никарагуа в 2006 году) и др.



Сейчас идет контрнаступление элит – в Венесуэле усиливается оппозиция действующему президенту Николасу МАДУРО, в феврале 2016 года Моралес проиграл референдум о возможности четвертый раз участвовать на президентских выборах в 2019 году, в Бразилии в августе 2016 года окончательно объявлен импичмент президенту Дильме РУСЕФ, в Аргентине в 2015 году президентские выборы выиграла оппозиция.

Опорой латиноамериканских антиэлитных движений считается перебравшаяся в крупные города необразованная, безработная молодежь, крайне агрессивная. Не случайно Венесуэла считается одной из стран с самым высоким уровнем преступности (90 убийств на 100 тысяч человек, для сравнения: в России – 8 убийств на 100 тысяч человек).

«Арабская весна»

Основной движущей силой («расходным материалом») выступлений в арабских странах стала также необразованная и безработная молодежь, чья агрессия прежде подавлялась монархическими или автократическими режимами, но прорвалась в период «Арабской весны», лозунги которой были демонстративно антиэлитными и поэтому стали популярными.

Вообще, например, идеологическая платформа «Исламского государства» (29 декабря 2014 года Верховный суд РФ признал террористической организацией и запретил ее деятельность в России) также антиэлитная и это привлекает в его ряды представителей разных стран и социальных слоев.

Азиатский Трамп

30 июня 2016 года Родриго ДУТЕРТЕ стал президентом Филиппин и сразу развязал кровавую войну против наркобизнеса, в результате которой около 6 тысяч наркодилеров были застрелены, а примерно 700 тысяч сдались властям, чтобы не быть убитыми.



В других азиатских странах «Брекзит-эффект» выражается слабее из-за отсутствия или неэффективности избирательной системы. В Таиланде, например, выступления против истеблишмента (не затрагивая только священную для тайцев персону короля) 22 мая 2014 года были подавлены в ходе военного переворота.Тем не менее, рост антиэлитных настроений улавливается некоторыми правительствами, которые пытаются купировать или направить эти настроения в регулируемое русло.

Китайская борьба против коррупции

В Китае политика Си ЦЗИНЬПИНА по усилению борьбы против коррупции, скорее всего, имеет чисто демонстрационный характер. В КНР с очень высокими темпами растет расслоение общества, которое серьезно влияет на экономический дисбаланс и социальную нестабильность, подогревая антиэлитные настроения (традиционно в Китае олицетворением истеблишмента является сословие чиновников).

Показатель социального неравенства – индекс (коэффициент) Джини (Gini Index) в Китае официально составлял в 2016 году 46,9, но реально, по экспертным оценкам, близок к 60.



Поэтому активная антикоррупционная политика руководства Китая является попыткой смягчить рост антиэлитных настроений.

Спираль истории

Американская разведка права, утверждая, что рост популистской политики, направленной против истеблишмента, носит глобальный характер и будет одним из доминирующих мировых тенденций в ближайшее время, именно поэтому американцы будущее видят «мрачным и трудным».

Нечто подобное было в конце XIX и в начале ХХ веков. В то время хоть и социальное неравенство не было такое большое, как сейчас, зато было выражено более ярко – промышленный рабочий класс был беднее, чем сегодняшние квалифицированные работники индустриальной сферы. Тогдашняя аристократия была гораздо более отчуждена от общества, вращалась в своем блистающем мире, куда доступ другим был попросту запрещен.



И в начале ХХ века зрели зерна революций – в этом пророчестве Карл МАРКС и Фридрих ЭНГЕЛЬС в целом были правы.

Но социальный революционный взрыв случился преимущественно в проигравших в военном отношении и/или сильно экономически пострадавших странах (в России – в 1917 году коммунистическая революция, в Италии в 1922 году и в Германии в 1933 году – фашистская).

Потому что мировая война не дала развернуться процессам роста антиэлитных настроений, в том числе и из-за того, что эти настроения были сменены на националистические и сработала мобилизация наций.

Через почти век история повторяется.

Но решатся ли некоторые государства и военно-политические блоки на новую мировую войну – большой вопрос из-за наличия оружия массового поражения.

Возникновение якутской «Брекзит-волны»

В своей книге «Сокровенная история Республики» (вышла в 2016 году) я писал о глубоком и масштабном структурном кризисе якутского общества, который состоит из кризиса видения, кризиса идентичности, кризиса лидерства и кризиса национальной стратегии.

Основная причина – крах аграрного сектора, который традиционно был основным занятием якутского народа и отсюда – вынужденная массовая урбанизация.



Если для других наций и государств процесс урбанизации сопровождался процессом индустриализации, когда крестьяне превращались в рабочий класс, то в Якутии этого нет и не может быть. В добывающих отраслях существует высокая конкуренция за рабочие места и доступ якутам к ним закономерно ограничен – их просто не пускают те, кто там уже работает.

В штыровское время республика потеряла большую часть своих стратегических активов и ресурсов, что также сузило возможности использования местных трудовых ресурсов. Новое индустриальное освоение Якутии ведется и будет вестись преимущественно вахтовым способом с привлечением трудовых ресурсов извне республики, что и видим на примерах деятельности «Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Газпрома», «Роснефти».

Якуты вынуждены толпиться в узком бюджетном сегменте, где средние зарплаты ниже, чем в добывающей промышленности, а количество рабочих мест ограничено.

Поэтому, естественно, появляется «Брекзит-волна».

Егор Борисов под ударом

В фокусе якутских антиэлитных умонастроений, разумеется, оказались в первую очередь чиновники.

Поскольку наибольшую медиа-активность проявляет Ил Дархан, то он и попал под удар якутской «Брекзит-волны».



Те политики, журналисты и общественные деятели, которые убеждены, что та часть общества, которая настроена против Егора БОРИСОВА, не воспринимает его из-за его политики, ошибаются. Конечно, у него есть достижения, есть и ошибки – они очевидны. Но даже если бы у него не было никаких просчетов, все-равно бы нашлись люди, которые бы проголосовали за резолюцию митинга за его отрешение от должности.

Это особенно заметно по комментариям под новостями, где фигурирует Ил Дархан. Даже если новость позитивная, немедленно появляется много негативных комментариев. Если отсеять наемных интернет-троллей и оппозицию, вычислить которых несложно, видно, что немало людей принципиально не воспринимает Главу республики, как бы ни его называли – Егор Борисов, Эрнст БЕРЕЗКИН (если бы он выиграл на выборах 2014 года) или как угодно.

Айсен Николаев тоже под ударом

Утверждения, что аппарат Ил Дархана работает слабо, поэтому Егор Борисов оказался в фокусе негативных антиэлитных настроений части якутского общества, не совсем верны.

У Айсена НИКОЛАЕВА с пиар-работой особых проблем нет. Один человек, далекий от политики, как-то сказал несколько лет назад, что у мэра Якутска информационный фон все время такой, что как будто его выборы пройдут завтра. В этом смысле Айсен Николаев – из современных политиков, которые никогда не перестают думать о том, как общество воспримет его слова и действия.

Тем не менее, Айсен Николаев тоже часто оказывается в фокусе негативных антиэлитных настроений.



Есть от чего ему загрустить, согласитесь?

Якутск как столица республики реально развивается.

В этом есть заслуга не только городских, как думают многие, но и республиканских властей, поскольку собственных финансовых ресурсов Якутска не хватает и деньги идут из республиканского бюджета. Федеральные деньги тоже идут в Якутск при активном содействии республики.

Мне, в основном живущему в Москве, более заметно, какие позитивные изменения происходят в Якутске: есть возможность сравнивать по принципу «было – стало».

Также часто езжу по России и могу сопоставлять и с другими центрами областей и краев, других республик.



Понятно, что Якутску далеко, скажем, до Новосибирска, Хабаровска, Красноярска и т.п. Но проблемы Якутска накапливались десятилетиями и начали решаться сравнительно недавно, при Илье Михальчуке и последующих мэрах.

И потребуется еще немало времени и усилий, прежде чем весь Якутск станет красивым, уютным.

Но антиэлитно настроенная часть общества видит только негатив, только недостатки.

И это закономерно.

Везде так, где сильны антиэлитные настроения.

Бомба без детонатора

В Якутии, надо откровенно признать, невысокий уровень общественного доверия к государственным и муниципальным институтам и к элите в целом.

Весьма высока доля тех, кто в других странах является «топливом для цветных революций».

Это та самая перебравшаяся в крупные города необразованная, безработная молодежь, которая стала движущей силой антиэлитных выступлений в Латинской Америке и арабских странах.

На митинге 9 апреля 2017 года молодежи было достаточно много. Просто они стояли в глубине толпы и не попали в большинство кадров.

Молодежь у нас формально образованная, почти все имеют дипломы о высшем образовании. Но это для проформы – немало молодежи училась, чтобы получить дипломы, а не чтобы усвоить знания и умения, чтобы выйти на высокий уровень саморазвития. Фактически они – необразованная молодежь.

Причем реально образованная молодежь тоже является другой движущей силой антиэлитных настроений, поскольку либо безработная, либо влачит существование «офисного планктона» с невысоким уровнем доходов и задавлена кредитами, не видит реальных перспектив вырваться на другой уровень.

И та, и эта молодежь – с разбитыми вдребезги мечтами, разочаровавшаяся, не видящая перспектив для себя. И пока еще инертная, только изливающая свой негатив в социальных сетях.

И если найдутся силы и лидеры, которые смогут мобилизовать эти группы – тогда митинги 11 мая 2011 года (когда вышла молодежь, недовольная действиями правоохранителей и суда в отношении уроженца Армении Ваника НЕРСЕСЯНА, который обвинялся в изнасиловании), 17 августа 2013 года (против мигрантов) и 9 апреля 2017 года покажутся детской забавой.



Эта протестная молодежь – как готовая к взрыву бомба, в которой не хватает важной части – детонатора.

Накопленный «Брекзит-эффект»

Во всей России отмечается рост антиэлитных настроений.

Народ реально устал, накопилось раздражение.

Только персона Владимира ПУТИНА пока вне фокуса негатива (кроме оппозиции и тех, кого назвали «пятой колонной»).

И это понятно – есть ощущение давления на государство со стороны внешних сил. И это заставляет подсознательно сплачиваться вокруг лидера. Отсюда высокие рейтинги Путина и его своеобразный «иммунитет» от народного недовольства.

А вот окружение Путина не имеет такого «иммунитета».

Поэтому народ готов поверить, что Дмитрий МЕДВЕДЕВ имеет кучу личных вилл и резиденций на десятки миллиардов рублей. Народ не хочет разбираться – правда это или нет, народ хочет кого-то растерзать, хоть Медведева, хоть Анатолия СЕРДЮКОВА, хоть братьев РОТЕНБЕРГОВ, хоть своего губернатора, хоть своего мэра.

Что будет делать федеральный центр с такой тенденцией – посмотрим.

Как в нашей республике должны работать – в целом ясно.

«Если процесс нельзя остановить, то нужно его возглавить».

В Голландии 15 марта 2017 года всеобщие выборы выиграла правящая партия, которая отличилась более радикальной риторикой, чем правые и левые, действовала жестко – например, не пускали или выгоняли министров Турции. А ведь в Евросоюзе всерьез опасались, что в Голландии сработает «Брекзит-эффект».

Таким образом, власти республики и столицы должны пойти в народ, общаться напрямую с теми, кто настроен против них. Не запрещать их, а работать с ними, говорить с ними.

Многие забыли, но в 1997 году, в разгар «алмазной блокады», когда казны республики и АК «АЛРОСА» истощились, были массовые многотысячные митинги против властей Якутии и персонально против Михаила НИКОЛАЕВА. Люди выходили с требованиями его отставки. Были и забастовки.

И практически каждый раз Михаил Николаев выходил к митингующим, общался с ними, обращался к ним, разъяснял ситуацию. И схлынула волна митингов и забастовок.