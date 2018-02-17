В Якутии почтили память Тараса Десяткина

Сегодня, 17 февраля, Якутия простилась с выдающимся организатором и высоким профессионалом горнодобывающей отрасли Якутии и всей России, человеком, объявшим своей деятельностью целую эпоху, Героем Социалистического труда, Почётным гражданином Республики Саха (Якутия), легендарным Тарасом Гавриловичем ДЕСЯТКИНЫМ.

Гражданская панихида по известному государственному и общественному деятелю состоялась в Государственном театре оперы и балета им. Д.К.Сивцева — Суоруна Омоллоона. Почтить память и поддержать родных и близких Тараса Гавриловича пришли представители законодательной, исполнительной и судебной власти Якутии, друзья и коллеги, общественность республики.



Открывая гражданскую панихиду, первый заместитель председателя правительства РС (Я) — постоянный представитель республики при президенте РФ Юрий КУПРИЯНОВ подчеркнул, что память об одном из лучших сынов своего Отечества сохранится навсегда. «Тарас Гаврилович Десяткин был и есть поистине легендарный человек, который всей своей жизнью доказал, на что способен человек. Старшее поколение оставляет молодому поколению лучшие примеры. Т.Г. Десяткин прошёл все азы становления промышленности республики и является примером для всех поколений будущих якутян, как должно местное население участвовать в промышленном освоении своей территории, примером отношения к людям и труду, к своей Родине», – сказал он.



Выступая с докладом о жизненном пути Т.Г. Десяткина, председатель Высшего совета Старейшин Республики Саха (Якутия) Люлия ГРИГОРЬЕВА подчеркнула огромный вклад Тараса Гавриловича в становление и развитие горно-добывающей промышленности Якутии и России: «С его именем связано бурное развитие золотодобывающей отрасли, апогей добычи золота, становления алмазной, оловодобывающей и сурьмяной промышленности, ювелирного производства. Замечательный человек с добрым сердцем, который пользовался широким авторитетом и глубоким уважением общественности республики. Его имя вписано золотыми буквами в летопись истории родной Якутии».

«Якутия понесла большую утрату – лишилась одного из лучших сынов, большого патриота своей земли. Сегодня мы провожаем в последний путь поистине легендарного человека, выдающегося организатора, крупного специалиста горнодобывающей и ювелирной промышленности страны», – сказал руководитель Администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) Фёдор БОРИСОВ, выступая с памятной речью от имени руководства республики.

Он подчеркнул, что вся жизнь и трудовая деятельность Тараса Гавриловича были посвящены служению Родине. «Он с гордостью и достойно нёс огромную ношу ответственности. Его рассудительность и позитивное отношение к труду привели его к большим высотам и достижению высоких целей. Тараса Гавриловича всегда с особой теплотой будут помнить те, кто был с ним рядом». От имени главы Якутии Е.А. БОРИСОВА и от себя лично Фёдор Борисов выразил глубокие соболезнования детям Т.Г. Десяткина Марине Тарасовне, Андрею Тарасовичу, родным и близким и всем, кто знал Тараса Гавриловича.

Первый заместитель председателя правительства республики, председатель правительственной комиссии по организации похорон Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ отметил вклад Тараса Гавриловича в становление треста «Якуталмаз», 65-летие со дня основания которого Якутия отметила в прошлом году. «При нём развивался рудник в Мирном, была построена фабрика № 3. В последующем он посвятил свою жизнь развитию золотодобывающей отрасли. В годы его работы был построен Сарылахский ГОК, развивались Депутатский и Нижний Куранах. Якутия тогда добывала более 30 тонн золота ежегодно. За весь период деятельности Т.Г. Десяткина быдл добыто 760 тонн якутского золота для страны», – напомнил Алексей Колодезников.



Также с памятными речами выступили спикер парламента Якутии Александр ЖИРКОВ, генеральный директор АО «Алмазы Анабара» Павел МАРИНЫЧЕВ, заместитель генерального директора Комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням РС (Я) Степан СТЕПАНОВ, глава Мегино-Кангаласского улуса Николай СТАРОСТИН, глава Алданского района Северин ПОЗДНЯКОВ, первый заместитель главы города Якутска Дмитрий САДОВНИКОВ и другие.

Поступили многочисленные телеграммы, в том числе от сенаторов Совета Федерации Вячеслава ШТЫРОВА и Александра АКИМОВА, депутата Государственной Думы Галины ДАНЧИКОВОЙ, от его коллег и друзей, всех, кто живёт по всей России и помнит о Т.Г. Десяткине. Авторы телеграмм подчеркнули, что Тарас Десяткин был талантливым организатором, обладающим недюжинным умом, силой воли, неравнодушным и спокойным характером. Куда бы его ни заносила судьба, какой бы сложности ни был вверенный ему участок работы, упорством и достоинством, человечным отношением к людям Тарас Гаврилович всегда добивался самого высокого результата.

Выступая от имени родственников, доктор биологических наук Роман ДЕСЯТКИН отметил, что самым главным для жизни Тараса Гавриловича была работа: «Первым делом он думал о Родине, преумножении её могущества и полностью посвятил свою жизнь этому великому делу. Для родных и родственников он является не только гордостью, но и путеводной звездой, примером верного служения Родине».

Тарас Гаврилович Десяткин будет похоронен на Маганском кладбище города Якутска.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).Фото Андрея СОРОКИНА, ЯСИА.