В Якутии планируется создать Центр компетенций по вопросам городской среды

Региональный центр компетенций по вопросам городской среды предлагается создать в Якутии. 21 июня в рамках стратегической сессии «Сессия дизайн-мышления по созданию региональных центров компетенций по вопросам городской среды» обсуждены подходы и предложения по созданию такого центра. Для участия в сессии в Якутск приехали директор Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России Олег Зоря, руководитель проектов Центра компетенций Анастасия Трегубова, архитектор и руководитель компании «Тимур и партнеры» Тимур Черкасов.

Деятельность центра будет направлена на помощь муниципальным образованиям при благоустройстве территорий в населенных пунктах в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В республике достаточно успешно реализовался первый год приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако данный опыт выявил некоторые проблемные моменты, связанные с необходимостью повышения квалификации специалистов в муниципальных образованиях, подрядных организаций для подготовки дизайн-проектов, проектно-сметной документации, технического обоснования. Многие муниципальные образования столкнулись с проблемой организации общественных обсуждений. В связи с этим считаем, что для более эффективной дальнейшей реализации проекта требуется создание подобного центра на региональном уровне. Надеемся, что те предложения, которые сегодня сформируются в ходе сессии, найдут отклик в Правительстве республики, — открывая сессию, отметил министр ЖКХ и энергетики РС(Я) Данил Саввинов.

В ходе сессии Олег Зоря представил целевую модель по созданию центра компетенций, которая может быть доработана с учетом региональной специфики. Ключевой функцией Центра компетенций является содействие муниципальным образованиям в разработке дизайн-проектов, поддержка на всех стадиях описания технических заданий по подряду и строительно-монтажным работам. Содействие в авторском надзоре, методологическая и образовательная поддержка, а также работа с молодыми архитекторами, вовлечение молодежи. Центр компетенций должен объединить архитекторов, проектировщиков, урбанистов, инженеров, которые смогут проконсультировать каждого, кто обратиться к ним.

«На данный момент региональные Центры компетенций созданы в пяти субъектах России. В планах создать центры компетенций еще в девяти регионах страны. Республика Саха (Якутия) – одна из первых откликнулась на данную инициативу Минстроя России. Выражаю надежду, что сегодня мы придем к договоренности, чтобы Якутия стала десятым регионом», — прокомментировал Олег Зоря.

Во время сессии участники в ходе воркшопа выработали свои предложения по созданию регионального центра компетенций. Также в секции по вовлечению молодежи в городскую среду Анастасия Трегубова и Тимур Черкасов вместе со студентами факультета архитектуры СВФУ рассмотрели практические решения по городским реновациям.

В сессии приняли участие представители Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я), Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я), Союза архитекторов Якутии, архитекторы и специалисты муниципальных образований, представители проектных бюро, подрядных организаций и общественники.