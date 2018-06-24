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Экономика
24 июня 2018, 17:25
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В Якутии планируется реализовать проекты по переработке и утилизации отходов производства с участием японской компании

В Якутии планируется реализовать проекты по переработке и утилизации отходов производства и потребления с участием японской компании «Хоккайдо Корпорейшн Ко. ЛТД».
Соответствующий Меморандум о намерениях по сотрудничеству подписан 23 июня в Якутске в рамках третьего совместного Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и японо-российского «Дискуссионного клуба» Палаты советников Парламента Японии.
Документ своими подписями утвердили временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы города Якутска Дмитрий САДОВНИКОВ, генеральный директор «Хоккайдо Корпорейшн Ко. ЛТД» Юкио ТЭММА и генеральный директор ООО «Якутскэкосети» Денис ТОН.
Проекты направлены на формирование безопасной и эффективной системы обращения с отходами, а также на снижение рисков отрицательного воздействия на окружающую среду.
Отметим, что это не первый проект японской компании, который будет реализоваться на территории республики. Благодаря сотрудничеству с японской компанией «Хоккайдо Корпорейшн Ко. ЛТД» в конце мая текущего года в Якутске запущен мусоросжигательный завод для утилизации медицинских отходов.
Во время недавней встреча временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева с вице-губернатором Хоккайдо Ясухиро ЦУДЗИ, лидер республики выразил уверенность в том, что связи между Якутией и Хоккайдо являются важной частью сотрудничества между Японией и Россией. «Мы со своей стороны готовы развивать его дальше и готовы к новым совместным проектам», – заявил ранее Айсен Николаев.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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