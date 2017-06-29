В Якутии перейдут на новую систему обращения с отходами

28 июня утверждена дорожная карта по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РС (Я).

На днях дорожная карта была согласована со всеми участниками на заседании Межведомственной комиссии по организации деятельности в области обращения с отходами производства и потребления на территории РС (Я) под председательством министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Гаврила Левина.

Дорожная карта предполагает переход на новую систему обращения с ТКО, в рамках которой запланированы мероприятия по разработке и утверждению необходимой нормативно-правовой базы, проведению конкурсного отбора регионального оператора, организации его деятельности и создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.

Согласно документу до конца текущего года должна быть утверждена региональная программа в области обращения с отходами.

В части определения регионального оператора по обращению с ТКО, то в ближайшее время планируется объявить конкурсный отбор для Центральной и Южной зон. Для Западной, Центрально-Восточной и Северной зоны планируется объявить конкурсный отбор до 1 сентября.

Отметим, что в республике утверждена Территориальная схема обращения с отходами, согласно которой Якутия разделена на пять зон деятельности региональных операторов: Центральная (г.Якутск, г.Жатай, Горный, Намский, Хангаласский улус), Центрально-Восточная (Кобяйский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Амгинский, Таттинский, Чурапчинский, Томпонский, Оймяконский, Усть-Майский улус), Южная (Алданский, Нерюнгринский район), Западная (Мирнинский, Ленский, Олекминский, Сунтарский, Нюрбинский, Верхневилюйский, Вилюйский район), Северная (все 13 северных и арктических районов).

Напомним, во всех субъектах России внедряется новая система обращения с отходами, для максимально комфортного и мягкого перехода к ней регионам был дан переходный период — до 1 января 2019 года всеми субъектами Федерации должны быть утверждены территориальные схемы обращения с отходами, выбраны региональные операторы, которые будут осуществлять сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов, утверждены программы обращения с отходами и нормативы накопления ТКО.