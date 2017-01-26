В Якутии перед судом предстанут подозеваемые в растлении детей

Следственным комитетом России уделяется особое внимание расследованию уголовных дел о преступлениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних. В 2016 году в суд направлено 109 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении детей, из них 57 – по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В ближайшее время еще двое обвиняемых предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений данной категории.

Следственным отделом по г. Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего жителя города Нерюнгри в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Следствием установлено, что в августе 2016 года обвиняемый воспользовался тем, что его супруга спала, совершил в отношении 15-летней падчерицы развратные действия. Девочка не рассказывала матери о совершаемых в отношении нее действиях отчима, так как была запугана им.

О преступлении девочка решилась рассказать взрослой знакомой семьи, которой доверяла. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы и сообщила о действиях обвиняемого матери девочки.

Узнав о совершенных в отношении дочери действиях, женщина рассталась с сожителем.

Несмотря на непризнание им вины в совершенном преступлении, следственными органами собрано достаточное количество доказательственной базы, которая подтверждает виновность обвиняемого.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

За совершение более тяжких преступлений предстоит ответить в суде 31- летнему жителю Сунтарского района республики. Мужчина обвиняется следствием в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием установлено, что обвиняемый с сентября 2014 по апрель 2016 года, пользуясь отсутствием своей сожительницы, которая уходила из дома на суточное дежурство, используя беспомощное состояние ее сына, неоднократно совершал в отношении него действия сексуального характера.

На момент первого эпизода преступной деятельности, выявленного следователями, мальчику было 6 лет.

О совершении преступления стало известно в апреле 2016 года. Утром в школе классный руководитель, заметив подавленное состояние ребенка, провела с ним беседу, в ходе которой мальчик рассказал ей об обстоятельствах совершенного преступления.

Услышав рассказ мальчика, учительница незамедлительно сообщила в правоохранительные органы. Злоумышленник незамедлительно был задержан и помещен под стражу.

В ходе предварительного следствия следователем выявлены еще девять эпизодов преступлений, ранее совершенных злоумышленником в отношении мальчика.

Обвиняемый свою вину в совершении преступлений не признал, заявив, что относился к пасынку как к собственному ребенку.

Проведенной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизой установлено, что мужчина имеет расстройство сексуального предпочтения в виде гомосексуальной педофилии.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Сунтарский районный суд для рассмотрения по существу.