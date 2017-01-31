В Якутии пенсионеры возмущены работой почты

Прокуратура района провела проверку по коллективному обращению пенсионеров с. Сайылык Усть-Янского района о нарушении отделением почтовой связи установленных сроков выплаты пенсий за декабрь 2016 года.

Установлено, что согласно графику выплаты пенсии и пособий, утвержденного УФПС Республики Саха (Якутия) — филиал ФГУП «Почта России», выплата пенсий в кассе отделения почтовой связи с. Сайылык должно производиться с 6 по 18 число каждого месяца.

При этом датой доставки пенсии и пособий в отделение почтовой связи является 6 число каждого месяца.

Между тем, как установлено проверкой, отделением почтовой связи доставка пенсии и пособий в с. Сайылык в установленный выше срок не обеспечена, фактически денежные средства доставлены только 13 января текущего года, а непосредственная выплата пенсий и пособий гражданам началась 14 января.

Прокуратура района внесла в связи с этим в адрес начальника отделения почтовой связи Усть-Янского района представление об устранении нарушений закона, а также их причин и условий им способствующих.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры района.