В Якутии педагог несколько раз ударила ребенка по голове

Прокуратура Сунтарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении учительницы начальных классов, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Установлено, что учитель, находясь на рабочем месте в кабинете в здании одной из школ Сунтарского района, во время проведения для учеников 4 класса урока, в связи с тем, что девочка не реагировала на ее замечания, несколько раз ударила её по голове, причинив ей физическую боль и унизив при этом ее честь и достоинство, высказав в адрес девочки оскорбление. Подобный факт допущен учителем в отношении девочки и впоследствии, в том числе в период ее обучения в 1 классе.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимая признана виновной в совершении преступления с назначением ей наказания в виде штрафа в размере 70 000 рублей.

После вступления приговора суда в законную силу прокуратурой района будет инициирован вопрос об увольнении педагога.