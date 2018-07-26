В Якутии павших птиц проверят на птичий грипп

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) сообщает о том, что 26 июля бригада из четырех человек – ветеринарного фельдшера В.А. Цукановой, Н.Н. Томского, Ю.И. Горохова, В.Ю. Горохова выехала в населенный пункт Осохтох Верхоянского улуса для проведения осмотра и обследования местности, отбора проб тушки павших птиц и воды с озера, утилизации трупов птиц.

После получения информации о массовой гибели птиц в населенном пункте Осохтох Верхоянского района было принято оперативное решение о направлении ветеринарных врачей для проведения исследования. Так, по информации сенокосчика А.Рожина у озера «Байбал Кюелэ» были обнаружены павшие птицы – примерно 20 голов. Озеро находится в 13-ти километрах от населенного пункта Осохтох.

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) сообщает, что ГБУ РС (Я) Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория (ЯРВИЛ) приведена в режим готовности для проведения лабораторных исследований – бактериологического, вирусологического, радиологического, токсикохимического и токсикологического.

При поступлении патматериалов ЯРВИЛ тотчас приступит к исследованиям для исключения инфекционных заболеваний, гриппа птиц и радиологических болезней.