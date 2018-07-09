В Якутии пассажиры отказались платить за проезд и избили таксиста камнями

В Якутии четверо пассажиров избили таксиста, которому отказались платить, камнями и попали на видео. В драке серьёзно пострадали также мужчина и его дочь из двора, где произошёл инцидент.

Скандальное происшествие случилось в Якутске 8 июля, когда машина такси привезла по адресу четырёх пассажиров. В ходе ссоры с водителем группа начала избивать его сначала ногами, а затем и камнями по голове. Жильцы ближайших домов стали кричать из окон, некоторые выбежали во двор заступиться за жертву. В итоге местный житель, согласно свидетельствам очевидцев, лишился пальца, отрезанного куском брошенного шлакоблока. Накинулись злоумышленники и на женщину, которую избили ногами до сотрясения мозга. Всех трёх пострадавших пришлось экстренно госпитализировать.

Полиция задержала троих нарушителей, одному удалось скрыться. Жители Якутска сообщают, что в тот же день задержанные уже были выпущены на свободу. Ход дальнейшего расследования не известен, хотя избитый таксист успел написать заявление.