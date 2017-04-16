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16 апреля 2017, 19:01
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В Якутии Пасхальный фестиваль открылся встречей о династии Рюриковичей

1155 лет династии Рюриковичей: историческая роль и художественный образ

Первым мероприятием XVI Республиканского Пасхального фестиваля искусств «Золотые купола» стала встреча «1155 лет династии Рюриковичей: историческая роль и художественный образ».
Она была посвящена основным вехам появления и развития династии Рюриковичей, их вкладу в русскую историю, культуру и воплощению их образа в русском искусстве. Мероприятие, адресованное школьникам, любителям русской истории и культуры, сопровождалось музыкой П.И.Чайковского, И.А.Стравинского, звучанием фрагментов древнерусской всенощной, величальных князю Владимиру, а также современными саундтреками и фрагментами из нашумевшего российского фильма «Викинг».
Летописное призвание варяжского конунга Рюрика в 862 г. послужило отправной точкой отечественной истории. Впервые во главе обширного союза славянских земель встала одна династия.
Она правила на Руси с 862 по 1598 гг. «В год 6370 (862) изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля». (https://lenta.ru/articles/2016/11/24/rurik/).
Представители ее занимали престолы не только в Русском государстве, но и в других странах. Династия дала выдающихся правителей. Помимо доблестных воинов Олега и Святослава, вступивших в договорные отношения с самой могучей империей средневековья – Византией, это и Владимир Красное Солнышко – креститель Руси и его яркие потомки Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Всеволод III Большое гнездо. Каждый из последующих рюриковичей оставил свой вклад в историю. Александр Невский – «солнце земли Русской», Иван I Калита, Дмитрий Донской – герой Куликова поля, Иван III – собиратель русских земель, его внук – Иван Грозный. Многочисленные ветви династии составили высший слой русской знати: Шуйские, Воротынские, Трубецкие, Курбские, Одоевские и др.
Вспомним семью Ярослава Мудрого. Изяслав был женат на сестре польского короля Казимира I – Гертруде, Святослав – на австрийской принцессе Оде, дочери графа Леопольда, Всеволод – на дочери императора Константина IX Мономаха, Елизавета вышла замуж за норвежского короля Харальда Сурового, Анастасия — за короля Венгрии Андраша I, Анна — за короля Франции Генриха I (Исп. фреска Софийского собора «Семья Ярослава Мудрого»).
Наконец, и в кино, в советском кинематографе образы того же Александра Невского и Ивана Грозного заняли свое прочное место.
Совсем недавно вышел на экраны фильм «Викинг» и уже вызвал множество откликов.
Фильм повествует о событиях предшествовавших крещению Руси при князе Владимире (960-1015 гг.). Не говоря подробно о художественных достоинствах фильма, остановимся на эпохе.
X век для Руси заканчивался непросто. При Ольге и Святославе были достигнуты успехи внутри страны и в борьбе с хазарами. Шел бурный рост городов и торговли, но неспокойно было на границах. В судьбы страны вмешивались враги, как со стороны Востока, так и со стороны Запада. Не было единства внутри страны (Миниатюра из «Радзивилловской летописи»).
Каждая область поклонялась своим языческим богам. Очень сложным конгломератом была Русь уже в то время. Хотя доминировали славяне, но был силен финно-угорский и тюркский компонент (Картина Николая Рериха «Идолы. Языческая Русь»).
Возник конфликт и внутри династии между тремя братьями: Ярополком, Олегом и Владимиром (Картина Генриха Семирадского «Похороны знатного руса).
Интригу внесло происхождение Владимира от Малуши, ключницы Ольги. Её считают сестрой Добрыни, дружинника Святослава. Ярополк сидел князем в Киеве, Олег – у древлян, а Владимиру дали Новгород, точнее новгородцы вытребовали его себе. Старшие братья поссорились из-за того, что был убит сын Сневельда старшего дружинника Ярополка. Во время стычки у Овруча Олег погиб. Владимир, опасаясь за себя, ушел за море и вернулся с отрядом викингов. Их на Руси называли варягами. Вскоре Владимир одержал победу.
Попытка объединить разнородные области Руси при помощи реформы языческой веры (были возвеличены несколько языческих богов – Перун, Дажьбог, Стрибог, Хорс, Симаргл, Мокошь) не имела успеха. Тогда Владимир обратил взоры на Византию и на христианство, господствовавшее там испокон веков. Он оказал услугу императору Василию II, победив мятежного наместника Варду Фоку и потребовал взамен в жены его сестру Анну. Невеста в свою очередь потребовала, чтобы Владимир принял христианство. Убедившись в мощном духовном и организующем потенциале православия, Владимир сверг воздвигнутых ранее кумиров и начал крестить Русь между 988 и 990 гг.
После он правил еще долго, до 1015 г., оставив многочисленным сыновьям великое наследие. При его сыне Ярославе Мудром (978-1054 гг.) Древняя Русь пережила пору своего наивысшего расцвета.

В новом фильме, как и в ранее вышедших на экраны фильмах сильна патриотическая и духовная идея. Главный герой (Данила Козловский) находится в мучительном поиске. Он прошел через кровавую усобицу с братьями Ярополком (Александр Устюгов) и Олегом (Кирилл Плетнев). На его совести и расправа с полоцким князем Рогволодом (Андрея Смоляков) насилие над его дочерью Рогнедой (Александра Бортич). Его окружают воинственные варяги. Их конунга Хевдинга играет Йоаким Наттерквист. Князь постоянно находится в противостоянии то со своими соотечественниками, еще живущими по языческим нередко варварским обычаям, то с внешним врагом – печенегами.
И исторический выбор был сделан, не без труда конечно. Здесь большую роль сыграли, по замыслу авторов, один из первых христиан Федор (Владимир Епифанцев) и вдова Ярополка гречанка Ирина (Светлана Ходченкова), тоже христианка.
Тема очищения от грехов и высвобождение от груза прошлых неправых деяний и преступлений мастерски воплощена. Как тут не вспомнить терзания и драму киноматографического Ивана Грозного в блестящем исполнении Николая Черкасова.
Хотя князь избрал свой путь и направил бесповоротно всю страну, но остались не решенными многие проблемы, далеко не все были согласны с ним. Колоритен образ грозного и свирепого дружинника Свенельда (Максим Суханов). Он воплотил в себе традиционную русскую стихию и древнерусский менталитет.
Заслуживает внимание высокая степень этнографичности в элементах быта и декорациях. Очень контрастно показаны контакты между цивилизациями зарождавшейся западно-европейской в лице варягов, клонившейся к закату, но все еще мощной византийской и восточной, представленной печенегами. Русь оказалась в самом эпицентре взаимодействия цивилизаций и фигура Владимира, в начале фильма представшего в обличие викинга в окружении варяжской дружины, затем в ходе развития сюжета эволюционировала в образе древнерусского князя.
Встречи и общение с населением республики на темы русской, православной культуры и искусства, регулярно проводимые в «Музыкальной гостиной» Филармонии Якутии в рамках Пасхального фестиваля «Золотые купола», стали доброй традицией, заслужили любовь и признание публики. Ранее в ней освещались темы династии Романовых, взаимоотношений России с Византией, вопросы развития православной культуры и русского искусства. Мероприятия подобной направленности востребованы аудиторией, потому что они заставляют задуматься, кинуть взгляд в прошлое и соотнести его с настоящим временем, с основными путями развития современных культурных процессов.

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Источник: Татьяна ПАВЛОВА-БОРИСОВА.
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