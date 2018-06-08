В Якутии ожидается вторая волна паводка на реке Лене

В центральных районах Якутии прохождение второй волны паводка ожидается с 8 по 11 июня, сообщили ЯСИА в Госкомобеспечения республики.

«У города Покровска Хангаласского района в ближайшие сутки пройдет формирование максимума второй волны весеннего половодья. Общий рост ожидается на уровне 1,5 метров без достижения критических отметок», — отмечают в ведомстве.

В то же время в окрестностях Якутска предполагаются выход воды на пойму и подтопление сенокосных угодий. За сутки дополнительный рост составит 5-7 см, при этом уровень воды достигнет отметки 495-500 см над нулем поста без подтопления дворовых территорий и объектов.

В пределах Ленского и Олекминского районов наблюдается понижение уровней воды.

Сегодня в зоне наводнения находится 4 населенных пункта, где затоплено 159 дворовых территорий, в том числе 37 жилых домов, где проживает 151 человек. Во всех затопленных населенных пунктах наблюдается медленный спад уровней воды.