В Якутии ожидается до 36 градусов жары

Завтра в Якутске без осадков, ветер юго-восточный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью +18,+20°, днем +32,+34°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 08-09. 07. 18.

В центральных районах, на юге северо-востоке жарко и сухо, температура воздуха ночью +18+23, местами 13+18, днем +31+36, местами +26+31°. На западе, по нижней Лене и Верхоянью 8 июля небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами ливни, грозы, при грозах порывистый ветер до 15-20 м/с, 9 июля постепенное прекращение осадков, температура воздуха ночью +8+13, местами +3+8, днем +21+26, на северо-западе +13+18°. На Арктическом побережье небольшие, местами умеренные дожди, ветер порывистый до 12-17 м/с, температура ночью 0,+5, местами +5+10, днем +8+13, местами +14+19°.