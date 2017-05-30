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Происшествия
30 мая 2017, 17:20
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В Якутии отравились воспитанники группы по присмотру за детьми?

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б»  ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, 29 мая 2017 года около 18 часов  в реанимационное отделение  Мирнинской центральной районной больницы  доставлены трое малолетних детей  — две девочки, 2 лет, и мальчик в возрасте 3 лет.

В ходе обследования медработники установили, что малолетние дети  пострадали в результате  медикаментозного отравления. В настоящее время дети доставлены в медицинское учреждение в город Якутск, состояние пациентов расценивается как крайне тяжелое.

По данным следствия, пострадавшие являлись воспитанниками группы по присмотру за детьми, которую организовала 20-летняя жительница города Мирный  в своей квартире.

Услуги по присмотру за детьми девушка оказывала в рабочее время на возмездной основе по устной договоренности с родителями малышей.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, проверяется наличие оснований для оказания услуг по присмотру за детьми.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ  Надежда Дворецкая.
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