В Якутии отравились воспитанники группы по присмотру за детьми?

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным следствия, 29 мая 2017 года около 18 часов в реанимационное отделение Мирнинской центральной районной больницы доставлены трое малолетних детей — две девочки, 2 лет, и мальчик в возрасте 3 лет.
В ходе обследования медработники установили, что малолетние дети пострадали в результате медикаментозного отравления. В настоящее время дети доставлены в медицинское учреждение в город Якутск, состояние пациентов расценивается как крайне тяжелое.
По данным следствия, пострадавшие являлись воспитанниками группы по присмотру за детьми, которую организовала 20-летняя жительница города Мирный в своей квартире.
Услуги по присмотру за детьми девушка оказывала в рабочее время на возмездной основе по устной договоренности с родителями малышей.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, проверяется наличие оснований для оказания услуг по присмотру за детьми.
Расследование уголовного дела продолжается.comments powered by HyperComments