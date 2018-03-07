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В Якутии отморозкам, зарубившим топором двух человек, огласили приговор

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних и двух молодых людей, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.

Установлено, что в октябре 2016 года в одном из домов, расположенных в поселке Сангар Кобяйского района В., Г., несовершеннолетние З. и Я. распивали спиртные напитки, в ходе которого между несовершеннолетним З.  и хозяйкой квартиры произошла ссора из- за того, что она пыталась выгнать их из квартиры.

В связи с этим, по указанию В., несовершеннолетний З., являющийся его родным младшим братом, нанес женщине множественные удары сковородой, руками и ногами, а также по указанию старшего брата нанес ей один удар обухом топора по голове, причинив ей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

После совершения убийства З., все остальные участники поочередно нанесли удары топором по голове потерпевшей.

В это время в дом потерпевшей пришел П, который увидел труп и находящихся внутри квартиры посторонних. Полагая, что он может сообщить в правоохранительные органы о совершенном преступлении и на них, как на лиц его совершивших, В., несовершеннолетний Я. и Г., начали избивать мужчину руками и ногами. В это же время в квартиру вошел вооруженный топором несовершеннолетний З., который согласно указаний брата В., нанес не менее 8 ударов обухом топора в голову мужчины, причинив ему телесные повреждения, от которых он  скончался на месте. При этом, после совершения убийства, Г. В. и несовершеннолетний Я., поочередно также нанесли удары по трупу мужчины.

С учетом мнения государственного обвинителя, Верховный суд Республики Саха (Якутия) 05.03.2018 за совершенные преступления приговорил В. к 18 годам лишения свободы, Г. к 12 годам лишения свободы, с отбыванием ими наказания в исправительной колонии строгого режима. З. и Я. с учетом их несовершеннолетнего возраста назначено наказание в виде 9 л. 10 м. и 7 л. 2 м. лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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