В Якутии отметят 125-летие со дня рождения Ивана Винокурова

30 марта в Якутске состоится торжественное собрание общественности, посвящённое 125-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, председателя Совета народных комиссаров Якутской АССР в 1924-1924 гг., представителя Якутской АССР при Центральном исполнительном комитете СССР Ивана Николаевича Винокурова.

Сегодня, 20 марта, заместитель председателя правительства РС (Я) Михаил Гуляев провёл очередное заседание организационной комиссии по увековечению памяти выдающегося государственного деятеля Якутии.

Иван Винокуров родился 25 марта 1893 года в Якутии в семье крестьянина. Окончил Якутское двухклассное училище, Якутскую духовную семинарию, Казанскую духовную Академию, Московскую торговую Академию. Все силы и время посвящал учёбе, проявил себя выдающимся студентом.

Начал трудовую деятельность в сфере просвещения, был учителем Сорогинской школы второй ступени Самарской губернии, заведующим школьным подотделом Бузулукского уездного отдела народного образования Самарской губернии, начальником продовольственного отряда по Сорогинской волости Саратовской губернии. В 1920 году был назначен заведующим Бузулукским уездным отделом народного образования Самарской губернии, был председателем Самарского губернского совета Союза работников просвещения.

В 1923 году Винокуров вернулся в Якутию и возглавил Народный комиссариат просвещения и здравоохранения Якутской АССР. В 1924-1925 гг. работал председателем Совета народных комиссаров Якутии. Летом 1925 года был направлен в Москву в качестве представителя Якутской АССР при Президиуме ВЦИК РСФСР. Работая в Москве, избирался членом Экономического совета РСФСР и Конституционной комиссии ВЦИК РСФСР, был членом ЦИК СССР. Активно участвовал в разработке проектов национальных конституций автономных республик, внёс большой вклад в развитие Якутии на уровне РСФСР. Умер 15 января 1935 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Благодаря плодотворной деятельности государственного деятеля, стоявшего у истоков государственности северной республики и руководителя Якутской АССР Ивана Николаевича Винокурова, заложены основы сегодняшних достижений республики. В этот юбилейный год организационной комиссией будет проведён ряд мероприятий по увековечению памяти выдающегося сына народа саха», – отметил председатель оргкомиссии, вице-премьер правительства РС (Я) Михаил Гуляев.

Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын сообщил, что на малой родине И.Н. Винокурова также будут проведены юбилейные мероприятия, в том числе в родном селе Арылах летом состоится ысыах в честь юбиляра. В селе поставят бюст И.Н. Винокурова. 27 апреля, в день Республики Саха (Якутия), в Москве с участием делегации Чурапчинского улуса будут организованы мероприятия по увековечению памяти И.Н. Винокурова. Земляки государственного деятеля посетят могилу Ивана Винокурова в Новодевичьем кладбище. 27 сентября, в День Государственности Республики Саха (Якутия), в районном центре в селе Чурапча откроется Сквер Государственности, в котором также будет воздвигнут бюст И.Н. Винокурова.

Участники мероприятия обсудили проект сценария торжественного собрания общественности, макет доклада о жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, медиаплан освещения юбилейных мероприятий.