В Якутии отменен режим ЧС в лесах

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)»

В связи с локализацией лесных пожаров на обслуживаемой зоне лесного фонда, отменой режимов чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в Верхневилюйском, Вилюйском и Намском районах, снижением до I и II класса пожарной опасности на территории Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить с 07 августа 2018 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия).

2. Сообщить о данном решении Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

3. Снять с контроля Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 06 июля 2018 г. № 2720 «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)».

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ. 7 августа 2018 года. № 2791