В Якутии открыты две переправы муниципального значения

Согласно актов комиссии по контролю проверки грузоподъемности и освидетельствования переправы на льду с 12.12.2017 г. допущена к эксплуатации 2 ледовые переправы муниципального значения в Сунтарском районе «Сунтар — Туойдах» р. Вилюй до 4 тонн, «Илимнир — Хадан» р. Вилюй до 4 тонн.

Всего с нарастающим итогом эксплуатируется 27 ледовых переправ.

Государственная инспекция по маломерным судам республики напоминает: необходимо пользоваться только оборудованными ледовыми переправами и выполнять требования информационных знаков, установленных перед выездом на переправу: скоростной режим, дистанцию и особенно — требование дорожного знака «Ограничение массы».

За пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, полыньи, трещин, наледей, припорошенных снегом.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я)