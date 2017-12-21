О ходе проведения работ по открытию автозимников в республике шла речь вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РС(Я) с главами муниципальных районов и городских округов республики под руководством первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексея Колодезникова.
Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Сергей Владимиров, сегодня в Якутии открыты 25 автозимников и ледовых переправ. Минтранс Якутии совместно с ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)», КП РС(Я) «Дороги Арктики», Упрдор «Вилюй», Упрдор «Колыма» продолжит работу по своевременному открытию автозимников и ледовых переправ. А также обеспечит безопасность дорожного движения и информирование населения об открытии или увеличения грузоподъемности автозимников.
По состоянию на 21 декабря открыты автозимники:
Ледовые переправы: через р. Амга открыта ледовая переправа до 10 тонн, р. Алдан – до 20 тонн, р. Вилюй – до 20 тонн, р. Лена – до 20 тонн.
Амгинский:
— с 14.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Амга» на участке 191 км а/д «Амга» – Бетюнцы.
Анабарский:
— с 5.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 15 тонн по а/д «Анабар» на участке гр. Анабарского улуса – Юрюнг-Хая;
— с 12.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 5 тонн по а/д «Анабар» на участке Саскылах – Юрюнг-Хая.
Верхоянский:
— с 13.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Яна» на участке Батагай – Сайды;
— с 5.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Объездная дорога «Верхоянье» на участке Верхоянск – Иван Сирэ (гр. Эвено-Бытантайского улуса).
Вилюйский:
— с 18.11.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Лючинская» на участке 510 км а/д «Вилюй» — Мукучи.
— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Эдьигээн» на участке Вилюйск – Жиганск.
Горный:
— с 19.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 тонн по а/д «Кобяй» на участке Асыма – Тюгюэнэ.
Жиганский:
— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Эдьигээн» на участке Вилюйск – Жиганск.
Кобяйский:
— с 17.10.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Себян» на участке Батамай – Сегян-Кюель;
— с 7.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 тонн по а/д «Лючинская» на участке Мукучи – Кобяй;
— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Кобяй» на участке Кальвица – Сангар;
— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 тонн по а/д «Кобяй» на участке Тюгюэнэ – Кобяй – Кальвица;
— с 12.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Сангар» на участке Сангар – Ситте – Батамай – Булус.
Ленский:
— с 29.11.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 5 тонн по а/д «Умнас» на участке Ленск – Хамра;
— с 19.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Умнас» на участке Ленск – Пеледуй.
Мирнинский:
— с 8.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 тонн по а/д Анабар» на участке Удачный – Оленек.
Момский:
— с 14.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Арктика» (м. Бурустах – гр. Верхнеколымского улуса).
Нижнеколымский:
— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 тонн по а/д «Арктика» на участке Черский – гр. Чукотского АО.
Оймяконский:
— с 22.11.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Арктика» на участке м. Бурустах – с. Сасыр.
Томпонский:
— с 24.11.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 40 тонн по а/д «Алдан» на участке Джебарики-Хая – Хандыга.
Усть-Майский:
— с 13.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Амга» на участке гр. Усть-Майского улуса – Эльдикан.
Усть-Янский:
— с 21.11.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 3 тонн по а/д «Усть-Куйга – Депутатский – Белая Гора» на участке Депутатский – Уянди.
Хангаласский:
— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Умнас» на участке Улахан-Ан – Синск.
Эвено-Бытантайский:
— с 12.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Верхоянье» на участке Иван Сирэ – Батагай-Алыта.comments powered by HyperComments