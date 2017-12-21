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21 декабря 2017, 16:50
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В Якутии открыты 25 автозимников и ледовых переправ

О ходе проведения работ по открытию автозимников в республике шла речь вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РС(Я) с главами муниципальных районов и городских округов республики под руководством первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексея Колодезникова.

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Сергей Владимиров, сегодня в Якутии открыты 25 автозимников и ледовых переправ. Минтранс Якутии совместно с ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)», КП РС(Я) «Дороги Арктики», Упрдор «Вилюй», Упрдор «Колыма» продолжит работу по своевременному открытию автозимников и ледовых переправ. А также обеспечит безопасность дорожного движения и информирование населения об открытии или увеличения грузоподъемности автозимников.

По состоянию на 21 декабря открыты автозимники:

Ледовые переправы: через р. Амга открыта ледовая переправа до 10 тонн, р. Алдан – до 20 тонн, р. Вилюй – до 20 тонн, р. Лена – до 20 тонн.

Амгинский:

— с 14.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Амга» на участке 191 км а/д «Амга» – Бетюнцы.

Анабарский:

— с 5.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 15 тонн по а/д «Анабар» на участке гр. Анабарского улуса – Юрюнг-Хая;

— с 12.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 5 тонн по а/д «Анабар» на участке Саскылах – Юрюнг-Хая.

Верхоянский:

— с  13.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Яна» на участке Батагай – Сайды;

— с 5.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Объездная дорога «Верхоянье» на участке Верхоянск – Иван Сирэ (гр. Эвено-Бытантайского улуса).

Вилюйский:

— с 18.11.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Лючинская» на участке 510 км а/д «Вилюй» — Мукучи.

— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Эдьигээн» на участке Вилюйск – Жиганск.

Горный:

— с 19.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 тонн по а/д «Кобяй» на участке Асыма – Тюгюэнэ.

Жиганский:

— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Эдьигээн» на участке Вилюйск – Жиганск.

Кобяйский:

— с 17.10.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Себян» на участке Батамай – Сегян-Кюель;

— с 7.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 тонн по а/д «Лючинская» на участке Мукучи – Кобяй;

— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Кобяй» на участке Кальвица – Сангар;

— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 тонн по а/д «Кобяй» на участке Тюгюэнэ – Кобяй – Кальвица;

— с 12.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Сангар» на участке Сангар – Ситте – Батамай – Булус.

Ленский:

— с 29.11.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 5 тонн по а/д «Умнас» на участке Ленск – Хамра;

— с 19.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Умнас» на участке Ленск – Пеледуй.

Мирнинский:

— с 8.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 тонн по а/д Анабар» на участке Удачный – Оленек.

Момский:

— с 14.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Арктика» (м. Бурустах – гр. Верхнеколымского улуса).

Нижнеколымский:

— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 тонн по а/д «Арктика» на участке Черский – гр. Чукотского АО.

Оймяконский:

— с 22.11.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Арктика» на участке м. Бурустах – с. Сасыр.

Томпонский:

— с 24.11.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 40 тонн по а/д «Алдан» на участке Джебарики-Хая – Хандыга.

Усть-Майский:

— с 13.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Амга» на участке гр. Усть-Майского улуса – Эльдикан.

Усть-Янский:

— с 21.11.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 3 тонн по а/д «Усть-Куйга – Депутатский – Белая Гора» на участке Депутатский – Уянди.

Хангаласский:

— с 18.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 10 тонн по а/д «Умнас» на участке Улахан-Ан – Синск.

Эвено-Бытантайский:

— с 12.12.2017 года разрешено движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн по а/д «Верхоянье» на участке Иван Сирэ – Батагай-Алыта.

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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