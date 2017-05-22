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Республика
22 мая 2017, 18:06
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 В Якутии открыта навигация!

Порядка 3 млн. тонн грузов будет завезено в навигацию–2017 в Якутию, из них 1,5 млн. тонн грузов для жизнеобеспечения и нужд производственных хозяйствующих субъектов. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства республики Семен ВИНОКУРОВ.

22 мая глава республиканского Минтранса встретил первое судно в Якутском речном порту. На торжественной церемонии он поздравил собравшихся с открытием навигации 2017 года. Семен Винокуров отметил, что флот работает уже несколько дней на верхней и средней Лене. «В ближайшие дни мы начнем завоз в быстро мелеющие реки Амга и Вилюй. Несмотря на сложные гидрологические и метеорические условия наши речники каждый год справляются с задачами. Объемы грузов ежегодно увеличиваются за счет нефтяников, газовиков, «АЛРОСА» и грузов жизнеобеспечения», — подчеркнул министр.

Навигация 2017 года в Ленском бассейне началась 3 мая, на пять дней раньше, чем в прошлом году, с открытием судоходной обстановки на участке Усть-Кут–Киренск. Первое судно ОАО «ЛОРП» встало под погрузку в порту Осетрово 1 мая.

В настоящее время предприятия внутреннего водного транспорта Ленского бассейна активно готовят флот. В навигацию планируется ввести в эксплуатацию 687 единиц флота, из них 239 единиц обеспечивающего безопасность судоходства, 337 грузового флота, 40 портальных кранов, 62 единицы пассажирского флота, из которых 37 – маломерные суда.

Генеральный директор «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ назвал прогноз на навигацию в верхней Лене «не очень благоприятным, примерно, как и в прошлом году». «Сегодня задействовано 85 теплоходов, и сегодня мы присутствуем на встрече первого теплохода «ЛОРП», — сообщил Сергей Ларионов. — Процесс идет, сегодня суда встали под загрузку угля на Амгу». В плане на май – отгрузить 165 тысяч тонн, уже отгружено 70 тыс. тонн.

Семен Винокуров отметил, что в прошлом году ограничение по судам уже началось с 20 июня, в этом году в соответствии с прогнозами Гидрометцентра ожидается мелководье в верховьях реки Лена в Иркутской области. «Для обеспечения завоза грузов стоит задача завезти максимальные объемы в мае–июне», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства.

Как отметил Винокуров, правительство Якутии уделяет особое внимание второму туру навигации – завозу грузов на арктические реки. «Завоз грузов в Арктику планируем осуществить в конце июля–начале августа. Контролируем работу земснарядов и дноуглубительной техники, чтобы у нас не было проблем на барах арктических рек. С учетом очень высокого уровня воды на реках Индигирке и Колыме могут возникнуть проблемы на барах рек Яна, Индигирка», — сказал глава  Минтранса. В период арктической навигации-2017 будет доставлено 339 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов, из которых 94,15 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, 195,07 тыс. тонн каменного угля и 30,03 тыс. тонн сырой нефти. Планируется привлечь более 70 судов класса «река-море».

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Источник: Пресс-служба Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)
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