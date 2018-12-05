В Якутии открыта ледовая переправа через реку Вилюй

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 4 декабря на трассе А-331 «Вилюй» открыто движение для транспортных средств обшей массой до 4 тонн по ледовой переправе через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск).

На сегодняшний день обеспечено движение по всем ледовым переправам федеральной трассы А-331 «Вилюй» с разрешенной грузоподъёмностью 4 тонны. Увеличение грузоподъёмности ледовых переправ до 10 тонн запланировано на 15 декабря 2018 г.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.