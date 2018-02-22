В Якутии открыта еще одна переправа, на другой увеличена грузоподъемность

На территории Республики Саха (Якутия) состоит на учете 50 ледовых переправ.

22 февраля допущено открытие ледовой переправы муниципального значения: Оймяконский район ледовая переправа «п. Усть-Нера – участок «Дражный»», р. Индигирка до 30 тонн. Также допущено повышение грузоподъемности на ледовой переправе муниципального значения: Алданский район ледовая переправа «Нижний Куранах — Угоян» р. Алдан до 30 тонн.

Всего с нарастающим итогом эксплуатируется 49 ледовых переправ.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения несанкционированного выезда транспортных средств на ледовые переправы, а также провала автотехники и гибели людей на территории Якутии, отдел БВО Главного управления МЧС России по РС (Я) напоминает: запрещается выезд на лед в местах, не оборудованных для этих целей. Пользуйтесь оборудованными ледовыми переправами, водителям необходимо выполнять требования информационных знаков, установленных перед выездом на переправу – скоростной режим, дистанцию и особенно — требование дорожного знака «Ограничение массы»

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС(Я): наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Уважаемые жители и гости республики, пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами! Будьте благоразумны, не подвергайте опасности себя и своих близких!