В Якутии открыт еще один автозимник

На 119-километровом участке в направлении с. Найба — п. Тикси в Булунском улусе с 15 декабря открыто движение автотранспорта с общим весом до 30 тонн. «Работы по обустройству автозимника км 324+000 — км 453+000 велись в соответствии с примерным графиком минтранспорта республики. На основании актов обследования разрешено движение транспорта с общей массой до 30 тонн», — сообщает Управление автодорог республики. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

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