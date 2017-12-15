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15 декабря 2017, 18:10
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В Якутии открыт еще один автозимник

На 119-километровом участке в направлении с. Найба — п. Тикси в Булунском улусе с 15 декабря открыто движение автотранспорта с общим весом до 30 тонн.

«Работы по обустройству автозимника км 324+000 — км 453+000  велись в соответствии с примерным графиком минтранспорта республики. На основании актов обследования разрешено движение транспорта с общей массой до 30 тонн», — сообщает Управление автодорог республики.

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Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
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