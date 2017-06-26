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Республика
26 июня 2017, 9:23
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В Якутии открылась X Международная исследовательская школа

С 25 июня на базе Малой Академии наук (с. Чапаево Хангаласского улуса) стартовала X Международная исследовательская школа — International Research School.

Международная исследовательская школа — уникальный международный проект, который дает возможность детям заняться настоящей наукой, поработать с современным лабораторным оборудованием и найти друзей из разных уголков мира. Это проект для всех, кому интересен окружающий нас мир.

Организаторами являются Министерство образования и науки РС(Я), Малая Академия наук РС(Я), Общероссийское общественное Движение творческих педагогов «Исследователь» MILSET-Vostok, Октемский научно-образовательный центр.

Для участия в МИШ приехали  талантливые учащиеся в возрасте 15-16 лет из 7 государств и регионов России. Дети с самых разных стран будут заниматься созданием полезных, практически направленных научных экспресс-проектов и, конечно же, смогут подружиться. География участников обширная: Россия, Сербия, Китай, Таиланд, Филиппины, Мексика, Дания, Белоруссия, Казахстан, Словения.

В рамках Школы участники делятся на исследовательские группы (экспресс-проекты).  За небольшой срок ребята осваивают все стадии научно-исследовательского процесса: постановка целей и задач, выдвижение гипотезы, выбор методов, эксперимент, формулирование выводов. Защита результатов проходит перед экспертной комиссией. Рабочий язык – английский.

В качестве руководителей экспресс-проектов выступают молодые ученые из российских и зарубежных вузов. Они являются наставниками – тьюторами, направляя и поддерживая исследовательскую инициативу младших коллег.

Тематика экспресс-проектов: «Этапы восстановления растительного покрова в лесах Центральной Якутии после пожаров», «Voxophone: вокальный синтезатор», «Мерзлота и северные экосистемы», «В поисках мамонта», «Физический анализ хаотических и динамических систем с использованием вычислительных методов», «Музыка и сон. На волнах мозговых волн», «Выделение эфирных масел из растений и их применение для получения натуральных духов», «Человеческое восприятие против машинного», «Мамо-Бот», «Разработка электромиографического протеза кисти», «Путешествующий город», «Мышление человека».

В рамках Школы пройдет ряд семинаров и лекций по актуальным проблемам современной науки, а также англо-медийная школа для старшеклассников.

Международная исследовательская школа – это школа научного опыта и партнерства, где и наставник, и ученик являются коллегами и вносят равный вклад в работу.

Подробнее о ходе работы школы на сайте http://lensky-kray.ru/

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Источник: Пресс-служба Минобрнауки Якутии
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