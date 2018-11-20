В Якутии осуждены вежливые воры

Прокуратура Оленёкского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех нигде не работающих жителей Оленёкского района, обвиняемых в совершении 2 краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением крупного ущерба.

В судебном заседании установлено, что в начале июля 2018 года, подсудимые совершили кражу из помещения Харыялахской врачебной амбулатории государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Оленёкская центральная больница», а также кражу из помещения одного из магазинов села.

Предметами хищений по первому эпизоду преступления стали денежные средства, измерители артериального давления и пульса, а также системный блок компьютера. При этом, после совершения данной кражи, один из подсудимых оставил на столе записку с надписью «Простите пожалуйста».

По второму эпизоду преступления, из магазина подсудимые похитили крупную сумму денег, продукты питания, а также видеорегистратор. Из показаний осужденных следовало, что видеорегистратор был похищен с целью скрыть данное преступление.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 310 тысяч рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя, одному из подсудимых, который ранее судим, имеет непогашенную судимость, ранее освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, двум другим подсудимым назначены наказания в виде условного лишения свободы сроком на 3 года, с испытательным сроком на 2 года каждому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.