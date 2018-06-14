В Якутии осужденные сдали выпускные экзамены

Обязательное получение общего среднего образования в соответствии со статьей 112 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации организуется для осужденных к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет.

При исправительных учреждениях и следственном изоляторе, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), действуют 7 учебно-консультационных пунктов. В них работают 63 педагога, имеющих высшее образование.

119 осужденных, отбывающих уголовное наказание в исправительных учреждениях Якутии, успешно сдали экзамены по русскому языку и математике в традиционной форме.

Пакеты с экзаменационными материалами доставлялись в пункты приема экзаменов уполномоченными членами государственной экзаменационной комиссии и вскрывались в присутствии испытуемых. Осужденным предстояло решить задания по математике, написать сочинение или изложение. По завершении экзамена работы запаковывались и отвозились в центр обработки данных.

В ближайшее время выпускникам учебно-консультационных пунктов будут вручены аттестаты об общем среднем образовании государственного образца, которые ничем не будут отличаться от аттестатов, выдаваемых в общеобразовательных школах. В документе не будет указано, что он выдан в местах лишения свободы, однако до момента освобождения осужденного его аттестат будет храниться администрацией в личном деле.

Осужденные, желающие поступить в образовательные учреждения высшего профессионального образования и обучаться дистанционно, смогут это сделать в случае успешной сдачи дополнительных вступительных испытаний.